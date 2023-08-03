Новую достопримечательность для туристов создают на глубинах Красного моря. О работе над первым в Египте подводным музеем объявил генерал-майор Амр Ханафи, губернатор провинции Красного моря.

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Природа и история на морском дне

Этот музей предложит туристам 3 альтернативных места для дайвинга и снорклинга в Хургаде. Его проект был разработан вместе с Министерством окружающей среды и заповедниками Красного моря. Он должен объединить две цели – развлечь туристов и сохранить природные коралловые рифы морского побережья.

Подводный музей в Хургаде поможет уменьшить нагрузки на природные коралловые рифы, а также для незабываемых впечатлений, сочетающих важность истории и красоту природы,

– заявил глава курортной провинции.

Об истории чиновник сказал не просто так. Ведь для того чтобы привлечь туристов на новые места для дайвинга, специально затопят 15 военных кораблей. Каждый из них имеет уникальную историю и сыграл немаловажную роль в военном прошлом Египта. Суда опустят на дно моря в трех местах – Шааб-аль-Сакала, Урук-аль-Тавиль и Арг-Джама в Магавише.

Новый подводный музей должен привлечь путешественников, которые любят дайвинг, интересуются историей и военным флотом, а также хотят понаблюдать за морскими жителями Красного моря. Открытие морского музея состоится уже в ближайшие дни.

Напомним, в Египте после трехлетнего перерыва снова открыли "Пляж смерти" в Александрии. Это место получило жуткое название из-за ряда трагедий на воде. В 2020 году здесь одновременно утонули 11 человек. Три года эта локация была закрыта, но теперь сюда снова пускают туристов. Правда, с новыми жесткими мерами безопасности.