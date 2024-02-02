Шторм бушевал в центральной части Норвегии в среду 31 января во второй половине дня, а в четверг перешел на север страны. Власти предупредили жителей об оползнях и лавинах, которые могут всколыхнуть Норвегию после сильнейшего шторма с 1992 года.

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В Норвегии бушует самый мощный за последние 30 лет шторм

Шторм, который норвежские метеорологи назвали "Ингунн", местами приносил порывы до 180 километров в час. Сильный ветер, дождь и снег срывали крыши, привели к отмене рейсов и оставили тысячи людей без света.

Районы городов были затоплены, а операторы паромов приостановили курсирование. Поступали отдельные сообщения о закрытых школах, дорогах, тоннелях и мостах.

Шторм "Ингунн" охватил Норвегию / Фото Per-Inge Johnsen / NTB Scanpix via AP

В северной части Норвегии дороги до сих пор могут быть закрыты на короткий срок. Около 200 пассажиров были вынуждены ночевать в аэропорту "Тромсе", поскольку рейсы временно прекратили из-за шторма.

Норвежский метеорологический институт сообщил, что на севере Норвегии и в дальнейшем дует сильный ветер, а в южной части страны ожидаются ливни в течение 24 часов.

Шторм в Норвегии, вид из космоса / Фото из фейсбука Yr

Обратите внимание: шторм прошел над той же территорией, что и новогодний ураган 1992 года, один из самых сильных штормов в истории Норвегии.

Власти Норвегии опубликовали предупреждение о высочайшем уровне лавинной опасности для большей части южной и центральной Норвегии на ближайшие дни.

Вот что происходит в Норвегии: смотрите видео

Полиция юго-восточной части Норвегии сообщила о нескольких авариях, в частности школьный автобус съехал с дороги из-за ледяной поверхности. К счастью, никто не пострадал.

Также представитель полиции в регионе Тронделаг Бьорнар Гаасвик сообщил, что в течение первой ночи шторма агентство общественной безопасности получило от 40 до 50 сообщений от людей, пострадавших от шторма.

Заметим, в соседних Швеции и Дании в выходные также ожидаются сильные ветры и дожди.