Открывает золотую лигу датский Орхус. За ним следуют нидерландский Амстердам и норвежский Берген. Кто еще попал в десятку лидеров – далее в материале!
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Победил уютный порт в Скандинавии
Датский портовый город Орхус признали городом мира с самыми счастливыми жителями по итогам 2023 года. Это второй по величине город Дании, расположен на востоке полуострова Ютландия примерно в 187 километров от столицы Копенгагена.
Город-победитель не стал чем-то совсем неожиданным, ведь жители скандинавских стран практически всегда признаются самыми счастливыми,
– говорится в сообщении.
Чтобы определить победителя рейтинга Happy City Index 2023, британская исследовательская компания Institute for Quality of Life проанализировала 200 городов мира.
10 самых счастливых городов мира выглядит так:
- Орхус (Дания),
- Амстердам (Нидерланды),
- Берген (Норвегия),
- Брисбен (Австралия),
- Канберра (Австралия),
- Эскильстуна (Швеция),
- Женева (Швейцария),
- Хельсинки (Финляндия),
- Йенчепинг (Швеция),
- Лондон, (Великобритания).
Амстердам занял второе место среди самых счастливых городов мира / Фото Unsplash
Среди прочего учитывались такие показатели, как:
- образование,
- инклюзивная политика,
- экономика,
- мобильность,
- защита окружающей среды,
- доступ к зеленым зонам,
- внедрение инноваций,
- природные условия,
- подверженность катаклизмам,
- и многое другое, что влияет на ощущение счастья жителями того или иного города.
При этом города в рейтинге решили условно поделить на три категории – золотые города (1 – 23 места), серебряные (24 – 100) и бронзовые (101 – 200).
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