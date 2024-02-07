Открывает золотую лигу датский Орхус. За ним следуют нидерландский Амстердам и норвежский Берген. Кто еще попал в десятку лидеров – далее в материале!

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Победил уютный порт в Скандинавии

Датский портовый город Орхус признали городом мира с самыми счастливыми жителями по итогам 2023 года. Это второй по величине город Дании, расположен на востоке полуострова Ютландия примерно в 187 километров от столицы Копенгагена.

Город-победитель не стал чем-то совсем неожиданным, ведь жители скандинавских стран практически всегда признаются самыми счастливыми,

– говорится в сообщении.

Чтобы определить победителя рейтинга Happy City Index 2023, британская исследовательская компания Institute for Quality of Life проанализировала 200 городов мира.

10 самых счастливых городов мира выглядит так:

Орхус (Дания), Амстердам (Нидерланды), Берген (Норвегия), Брисбен (Австралия), Канберра (Австралия), Эскильстуна (Швеция), Женева (Швейцария), Хельсинки (Финляндия), Йенчепинг (Швеция), Лондон, (Великобритания).

Амстердам занял второе место среди самых счастливых городов мира / Фото Unsplash

Среди прочего учитывались такие показатели, как:

образование,

инклюзивная политика,

экономика,

мобильность,

защита окружающей среды,

доступ к зеленым зонам,

внедрение инноваций,

природные условия,

подверженность катаклизмам,

и многое другое, что влияет на ощущение счастья жителями того или иного города.

При этом города в рейтинге решили условно поделить на три категории – золотые города (1 – 23 места), серебряные (24 – 100) и бронзовые (101 – 200).

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