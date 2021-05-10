Животных обнаружили налоговики и надбужанские пограничники на пункте пропуска "Гребенне". Мешки с пиявками были спрятаны в одном из багажных отделений трейлера.

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Что грозит украинцу

Против украинца открыто уголовное производство и изъято штраф в размере 4 тысяч злотых. Мужчина объяснил, что посылку "с червями" передали из Львова, а кто-то должен был забрать багаж в Варшаве.

Предварительные выводы обзора пиявок указывают на то, что животные принадлежат к редкому виду, охраняемому Вашингтонской конвенцией.

Что предусматривает конвенция CITES CITES регулирует перемещение через границы более 5 тысяч видов животных и 28 тысяч видов растений. Ежегодно список пополняется, а ввоз или вывоз редких видов возможны исключительно на основании специальных разрешений и сертификатов. Отсутствие таких документов приводит к обязательной конфискации имущества, штрафа и даже лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

14 килограммов пиявок обнаружили на польской границе: фото Налоговой службы Польши