Патрульные прибыли на вызов на одну из улиц Варшавы в районе Мокотув. На месте вор как раз сбегал от владельца велосипеда, и полиции удалось поймать преступника "на горячем".

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Мотив и задержание

Когда мужчину привезли в участок, первым вопросом вора было то, посадят ли его наконец-то. К удивлению полицейских, преступник рассказал, что живет с матерью, и слишком устал от ссор с ней.

Мотивом краж было не трудное финансовое положение или безработица, а банальное нежелание находиться с мамой в одной квартире. Мужчина хотел таким образом попасть в тюрьму и отдохнуть от рутинных дел.

Как выяснилось позже, это было уже не первой выходкой преступника – к тому времени он успел похитить всего 7 велосипедов. Краденое поляк продавал незнакомцам и прохожим на улице за символическую плату.

К слову, за содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.