Украинцев, получивших временную защиту, проверяют по общеевропейской базе. Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан. Все государства-члены ЕС вносят информацию об украинских беженцах, пополняя эту базу данных.

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Общий реестр украинских беженцев в Европе

На создании такой базы данных настаивала именно Чехия, которая была председателем в совете ЕС в прошлом году.

Это было сделано для того, чтобы обезоружить тех, кто склонен считать украинцев на нашей территории проблемой. Они говорили: "А если украинцы злоупотребляют льготами в одной стране, в другой, в третьей?" Поэтому была введена общая система, в которую Чешская Республика вносит данные,

– рассказал Вит Ракушан.

По словам руководителя чешского МВД, некоторым странам понадобилось больше времени, но система сейчас заработала. Он добавил, что база данных помогла выяснить, что подобных попыток злоупотреблений достаточно мало. Иногда украинцы ошибаются и не снимаются с регистрации или не выполняют свои обязательства по выезду из других стран.

Странам на границе Шенгенской зоны немного легче Чехии. Ведь от нас украинцы просто уедут – домой или в другую страну, не проходя никаких пограничных процедур. И если они забудут сняться с регистрации, то мы не получим информацию об отъезде мгновенно,

– подчеркнул чешский министр.

Он подчеркнул, когда беженцы просят помощи у одной из стран Евросоюза, это по умолчанию означает, что они уже не будут пытаться получить еще одну помощь ни в одной другой стране ЕС. Вит Ракушан считает это хорошей профилактикой от мыслей, что гостеприимством некоторых государств можно злоупотреблять.

Как чешское общество относится к украинцам?

Чехия стала одной из стран, принявшей больше всего украинских беженцев. Но в последнее время уровень поддержки украинцев в Чехии несколько снизился. Как именно изменилось отношение чешского общества к гражданам Украины, исследовали в социологическом агентстве STEM.

Восприятие украинцев ухудшилось у 43% опрошенных чехов, а 18% рассказали о неприятном опыте общения с украинскими беженцами. Около половины респондентов поддерживают пребывание украинцев в своей стране, но в начале войны за такое решение высказывались 70% чехов.

Среди основных причин ухудшения отношения к украинцам называли следующие: рост уровня преступности, нехватка свободных мест в детсадах и школах, подорожание жилья, конкуренция за рабочие места.