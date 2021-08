От "Гриця" до "Шума": украинские песни, которые перепели за рубежом

Для украинцев песня – это нечто большее, чем гармония мелодии и слов. Это волна надежды перед судьбоносной битвой. Это способ передачи истории потомкам. Это поднятые к небу тысячи рук на Евромайдане. Это острое ощущение свободы. Мощная энергетика украинской песни не одно столетие покоряет исполнителей и меломанов по всему миру.

К юбилейной годовщине получения Украиной независимости Закордон 24 подготовил 30 музыкальных композиций, признанных далеко за пределами нашего государства. И это лишь крохотная частичка нашего бесценного культурного наследия.

К теме Украинские артисты, чьи песни охотно напевает весь мир

Украинские песни, ставшие популярными за рубежом

1. "Ой не ходи, Грицю"

Песня середины XVII века, создание которой приписывается легендарной Марусе Чурай. "Ой, не ходи, Грицю" – это история, в которой переплелись реальное и мистическое, любовь и предательство. Сюжет песни неоднократно вдохновлял украинских поэтов, прозаиков и драматургов и лег в основу многих литературных произведений.

За пределами Украины композиция получила не меньшую популярность. Она была переведена на многие языки и использована в ряде произведений мировой музыки. В частности, знаменитый американский хит "Yes, My Darling Daughter" было написано именно по мотивам "Ой не ходи, Грицю".

Также интересно, что в 1935 году в Брюсселе (Бельгия) был проведен Международный конкурс на лучшую фольклорную песню. Тогда с украинской композицией выступила Швейцария – и одержала победу.

"Ой, не ходи, Грицю" в исполнении народной артистки Украины Марии Миколайчук: смотрите видео

2. "Ой ходить сон коло вікон"

"Ой ходить сон коло вікон" – колыбельная, завораживающая своей мелодикой. Многие исследователи склоняются к мысли, что всемирно известная композиция "Summertime" Джорджа Гершвина – это джазовая версия песни "Ой ходить сон коло вікон" в обработке Александра Кошица.

Хор имени Григория Веревки исполняет "Ой ходить сон коло вікон": смотрите видео

3. "Їхав козак за Дунай"

Автором этого романса считается поэт, литератор, казак Харьковского слободского казачьего полка Семен Климовский. Предполагают, что песня была написана под впечатлением от неудачных турецких походов Петра I, первый из которых состоялся в 1710 году.

Песня Климовского полетела далеко за пределы Украины. В частности, ею заинтересовался немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. По данным Wikipedia, он взялся за обработку "Їхав козак за Дунай" в 1816 году, а через 4 года создал еще одну версию композиции.

Песня до сих пор популярна за рубежом, особенно в Европе.

"Їхав козак за Дунай" в исполнении Волынского народного хора: смотрите видео

4. "Ніч яка місячна"

Слова к этой романтической песни написал Михаил Старицкий, а на музыку их положил Николай Лысенко. Знаменитые строки появились после вечеринок на Полтавщине, когда автор влюбился в местную красавицу. И хотя их отношения не сложились, песня увековечила чувства писателя. Ее переводят на иностранные языки, более того – охотно выполняют на языке оригинала.

Француз Поль Манондиз (Paul Manandise) перепел украинскую песню "Ніч яка місячна": смотрите видео

5. "Ой летіли білі гуси"

Немало украинских музыкальных произведений стали известными в мире благодаря усилиям Соломии Крушельницкой. Знаменитость часто завершала свои концерты исполнением украинских народных композиций. Так, чувственная песня "Ой летіли білі гуси" полюбилась слушателям далеко за пределами Украины.

Соломия Крушельницкая исполняет "Ой летіли білі гуси": смотрите видео

6. "Щедрик"

"Щедрик", пожалуй, самая известная украинская композиция. Ежегодно накануне рождественских праздников весь мир слушает "Carol of the Bells" . И при этом мало кто из иностранцев знает, что автором музыки к популярной зимней песни является украинец. Щедривку на музыку положил в начале XX века Николай Леонтович.

Сначала "Щедрик" стал известным в Чехии, Словакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Польши, Испании. Потом получил неслыханную популярность в Америке. А после "Щедрик" покорил весь мир, прозвучав в популярных голливудских фильмах.

"Щедрик" спел хор военно-воздушных сил США: смотрите видео

7. Песни в исполнении Квитки Цисык

Голос Квитки Цисык, звонкий, проницательный, искренний, завораживает и навсегда берет в плен. Удивительно, как девушка, которая всю жизнь прожила далеко за океаном, так могла чувствовать и передавать тончайшие нюансы украинской песни!

"Пливе човен", "Ой, верше, мій верше", "Карі очі, чорні брови" и другие хорошо известные песни Квитка, будто наполнила новыми красками. По словам певицы, альбомы с украинскими песнями не были для нее бизнес-проектами. Она считала их семейным делом и подарком для всех украинцев в разных уголках мира.

"Два кольори" в исполнении Квитки Цисык: смотрите видео

8. "Ой, смереко"

Песню написал в 1969 году Любомир Яким для ансамбля "Троїсті музики". Легкая, положительная композиция сразу пришлась по душе украинцам и стала визитной карточкой коллектива. Позже "Ой, смереко" многие перепевали – от народных артистов, например Николай Гнатюк, к молодым группам.

Нередко выполняют украинскую песню и иностранцы. Так, в 2018 году благодаря франковчанке Александре Козак "Ой, смереко" спели в 20 странах. К певческому проекту охотно присоединились: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Гана, Гватемала, Республика Эль-Сальвадор, Египет, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Мексика, Панама, Перу, Польша, Россия, Турция, Филиппины и Франция.

20 иностранцев перепели "Ой, смереко": смотрите видео

9. "Гуцулка Ксеня"

Эта украинская песня-танго Ярослава Барнича имела бешеную популярность в XX веке в Украине и среди украинской диаспоры за рубежом. Ее часто выполняли в кабаре и ресторанах.

"Гуцулка Ксеня" в исполнении группы Randevu: смотрите видео

10. "Червона рута"

Одна из самых известных украинских песен в мире. Композицию выполняли Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Тарас Чубай. Наверное, нет ни одного украинца, который бы хоть раз не пел "Червону руту".

Песня Владимира Ивасюка с 1970 года раздается на свадьбах, выпускных вечерах и других праздничных событиях. Ее охотно выбирают участники музыкальных фестивалей и песенных конкурсов. Очень часто ее можно услышать и за океаном.

"Червону руту" спели в Торонто: смотрите видео

11. "Одна калина"

Руслан Квинта поделился с ТСН историей создания песни "Одна калина". Как-то София Ротару попросила его написать для нее такую песню, как "Червона рута". От такой просьбы композитор смутился: легендарную песню Ивасюка превзойти невозможно!

Прошло больше года, и Квинта таки написал песню на слова Виталия Куровского. Их "Одна калина" быстро приобрела популярность, и ее начали перепевать далеко за пределами Украины.

Немец Бернард Шнайдер исполняет песню "Одна калина": смотрите видео

12. "Плине кача по Тисині"

Эта тоскливая песня известна с конца 1930-х годов и, по некоторым данным, была создана повстанцами Карпатской Украины. Много лет ее исполнял Закарпатский государственный академический хор имени Веры Баганич. По-новому "Кача..." зазвучала во время Революции. После событий на Майдане этот народный плач по погибшим услышал весь мир.

Чехи исполнили известную песню "Плине кача": смотрите видео

13. "Я козачка твоя"

Раиса Кириченко, исполнив песню на слова Надежды Галковской и музыку Николая Збарадского, стала на весь мир известной казачкой. Эта лирическая композиция захватила слушателей в Канаде, Австралии, Германии, Польши, на Филиппинах и в Алжире.

Раиса Кириченко и группа "Краяни" исполняют песню "Я козачка твоя": смотрите видео

14. "Танці"

"Вопли Видоплясова" первыми спели рок на украинском за рубежом. В 1990-х группа Олега Скрипки объездил с гастролями всю Европу, а позже дала немало концертов в США и Канаде.

"Танці" является одной из самых известных песен в репертуаре "ВВ". Как рассказывает СЛУХ, Олег Скрипка уже после первого исполнения понял, что это – хит. На композицию было сделано множество ремиксов и римейков, а после того, как ее перепела на молдавском популярная группа Zdob Si Zdub, она стала хитом еще в Молдове и Румынии. "Танці" перепевали также на французском, русском и многих других иностранных языках.

Zdob Si Zdub перепел песню "Танці": смотрите видео

15. "Дикі танці"

После триумфальной победы на "Евровидении" в 2004 году с песней "Дикі танці" о львовянке Руслане Лыжичко заговорил весь мир. Ее песни бушевали невероятной энергетикой, поэтому их охотно перепевали.

Творчество Русланы знают в Европе, Америке и даже в Азии. В 2009 году Руслану пригласили на VI Азиатский фестиваль песни в южнокорейский Сеул, где певица получила награду за вклад в культурный обмен между Украиной и Азией в музыке.

Руслана выступает даже в период пандемии, популяризируя украинскую песню за рубежом. Так, 28 августа, в субботу, украинка выступит в Чикаго в рамках программы празднования Дня Независимости Украины.

Песня Русланы "Дикі танці": смотрите видео

Интересно Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

16. Live-looping от группы Zapaska

Этно-электронный проект Zapaska начали в 2009 году двое друзей: Павел Нечитайло и Яна Шпачинская. Они создают интересные композиции на основе зацикливания и миксирования музыкальных фраз.

В Украине творчество Zapaska до сих пор не слишком оценили. Возможно, о существовании такой группы вы только узнали. А вот за рубежом творчество Zapaska – безумно популярно. Так, в 2014 году их песня Shkolyarska попала в список песен, которые впечатляют. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала Euronews . В следующем году композиция "Літак" стала саундтреком к короткометражному фильму вашингтонского видеожурнала Freehub Magazine. А через год британское издание Overblown назвало альбом украинцев Pomalu лучшим релизом на постсоветском пространстве.

Группа Zapaska выполняет хит "Літак": смотрите видео

17. Етнохаус DakhaBrakha

Группа DakhaBrakha Владислава Троицкого стала настоящим музыкальным феноменом. Список ее достижений впечатляет. В частности, песня "Шо з-під дуба" стала саундтреком к сериалу "Фарго". Фрагмент этой композиции использовал также Дэвид Бекхэм в рекламе своего бренда.

DakhaBrakha первыми из украинских групп выступили в эфире музыкального шоу Later... with Jools Holland на телеканале BBC, а также приняли участие в крупнейшем британском фестивале Glastonbury и бразильском фестивале Rock in Rio.

Харизматичных украинцев радостно приветствуют во всем мире, особенно в Америке. И вообще за границей етнохаус DakhaBrakha стал популярным раньше, чем в Украине. А теперь достижениями группы гордятся и дома. Ее композиции звучат отовсюду и становятся саундтреками к сериалам (например, к "Спіймати Кайдаша").

Реклама бренда Дэвида Бекхэма House 99, которую дополнила песня группы DakhaBrakha: смотрите видео

18. Зажигательные композиции Dakh Daughters

Dakh Daughters – еще один успешный проект Влада Троицкого. Эта женская театрально-музыкальная группа выступает в жанрах фрик-кабаре и театрального перформанса.

Ее часто сравнивают с DakhaBrakha, ведь обе группы связаны с киевским театром "Дах". Но стилистически они очень разные. Особенность Dakh Daughters в том, что участники используют в своих выступлениях произведения мировой и украинской классики.

Музыкальная постановка "Людина" группы Dakh Daughters: смотрите видео

19. Фолкпанк-хиты Kozak System

Свой творческий путь музыканты начали в группе "Гайдамаки". Однако в 2012 году ребята решили начать собственный проект. Актуальность тем и лиризм в сочетании с искусной игрой на аккордеоне, гитаре, трубе и ударных сделали свое дело: Kozak System быстро стали известными не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

В 2013 году Kozak System выступили в Польше и Германии, на днях Украини – в Великобритании, а летом 2015-го стали хедлайнером чешского фестиваля Trutnoff вместе с такими культовыми группами, как Prodigy, Subways и Matisyahu.

Новогоднюю ночь в 2016 году Kozak System встретили на главной сцене Кракова. Коллектив получил приглашение от телеканала TVN на грандиозное шоу FUNtastyczny Sylwester. Невероятное действо тогда собралось посмотреть более 150 000 краковчан.

29 февраля 2020 года в киевском "Октябрьском дворце" состоялся крупнейший сольный концерт Kozak System. Все билеты были распроданы задолго до начала шоу.

Kozak System выполняют трепетную композицию "Не моя": смотрите видео

20. Рок-лирика "Океана Ельзи"

"Океан Ельзи" неоднократно называли лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы. Любят песни группы и за океаном. Более того, ее творчество изучают во многих зарубежных музыкальных заведениях.

С 1994 года "Океан Ельзи" продал миллион копий дисков и дал огромное количество концертов по всему миру. Хиты группы перепевают любители, выкладывая в сеть атмосферные домашние записи.

Американец исполняет песню группы "Океан Ельзи": смотрите видео

21. Фанк, хипхоп, рок от "Бумбокс"

"Бумбокс" – еще одна украинская группа, очень популярная за пределами Украины. За границей "Бумбокс" не только дает концерты, но и записывает треки на ведущих студиях, чтобы звучание было безупречным. Так, альбом "Тайный код: Рубикон. Часть 1", который вышел в сентябре 2019 года, записывался в Украине, Франции и США.

Через несколько месяцев после презентации первой части "Бумбокс" порадовал своих поклонников выходом второй. В альбом вошли 7 композиций, среди которых версия эмоциональной песни "Тримай мене" на испанском языке, записанная вместе с группой Gitas.

"Тримай мене": выполняют "Бумбокс" и Gitas: смотрите видео

22. "Samotnik", он же "Одинак"

Группа "Антитіла" уверенно завоевывает симпатии за рубежом, прежде всего в Польше. Так, хорошо известный в Украине трек "Одинак" получил польскую версию . С переводом песни помог польский журналист Гжегож Стех, а запись сделала Media Studio, принадлежащая одному из самых известных в Польше рок-продюсеров Петру Ханцевичу.

"Samotnik" – о борьбе за свою индивидуальность в современном мире. Это мнение музыкантам удалось одинаково хорошо донести до слушателя как в украинской, так и польской версии.

Клип на песню "Samotnik" группы "Антитіла": смотрите видео

23. "Спи собі сама"

"Скрябін" известен своими жизнерадостными песнями. Легкая для запоминания мелодия, щедро приправленная юмором, – по этой формуле Андрей Кузьменко писал, кажется, все свои песни. Однако больше всего его поклонникам пришлась по душе совсем иная композиция – "Спи собі сама". Трогательная, глубокая, спокойная. Ее чаще всего перепевают украинцы и иностранцы.

"Спи собі сама" – об усталости, боли, возможно, в какой-то степени и об отчаянии. Но вместе с тем – о любви, которой не избежать. Она противоречива, как сама жизнь. Таким композициям суждено жить вечно, путешествуя по миру.

Альваро Ромеро (Alvaro Romero) из Перу исполняет песню "Спи собі сама": смотрите видео

24. Електрофолк от ONUKA

Особенностью группы ONUKA является использование национальных народных мотивов и инструментов в электронной музыке. Лидер группы Наталья Жижченко посвятила этот проект своему дедушке – известному мастеру музыкальных инструментов Александру Шленчику. Отсюда и название – ONUKA. По словам вокалистки, именно дед подарил ей первую свирель, научил на ней играть и сформировал понимание Родины.

ONUKA сразу полюбилась иностранцам. Так, Япония стала второй страной после Украины по количеству прослушиваний дебютного альбома группы. Многих фанатов группа нашла и в Китае. Американский лейбл Most Addictive Records выпустил украиноязычный сингл Zavtra. Первой музыкальной сборник ONUKA – Look (2014) – был признан альбомом года, а сама группа стала дебютом года по рейтингу Cultprostir.

18 июня 2021 года вышел третий альбом группы. И он так же уверенно завоевывает сердца зарубежных меломанов.

Vidlik группы ONUKA: смотрите видео

25. Украинский женский рэп

Эта украинская исполнительница кометой ворвалась в мир шоу-биза. Она ломает стандарты, устанавливает собственные границы и не боится быть собой. О ней пишут New York Times и Vogue. Ведущие компании звукозаписи предлагают сотрудничество. Highsnobiety вносит ее в ТОП-10 перспективных Реперок, а Forbes – в европейский рейтинг успешной молодежи "30 Under 30".

Именно благодаря Alyona Alyona мир узнал, как звучит качественный украинский рэп. Каждая ее композиция – это вызов стереотипам. И замечательно, что актуальные темы певица нарушает именно на украинском языке.

Alyona Alyona исполняет композицию "Пушка": смотрите видео

26. Песни Джамалы

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала сделала немало для популяризации отечественной музыкальной продукции в мире. После яркого триумфа на "Евровидении-2016" об исполнительнице заговорили со всех сторон. В 2017 году шведская журналистка Элин Енссон сняла фильм "Борьба Джамалы", который показывали на SVT1. А в 2018 году вышел документальный фильм об аннексии Крыма Россией, в котором певица дала интервью ирландско-шотландскому режиссеру Джейми Дорану.

Джамалу знают не только на Западе, но и на Востоке. В частности, в 2018 году она представила казахскую версию песни "Крила" в финале казахстанского вокального шоу I'm a singer.

Армия поклонников Джамалы в мире растет, а значит, украинские песни слушают и перепевают все чаще.

Песня "Крила" певицы Джамалы: смотрите видео

27. "Плакала"

Песня, на которую группа KAZKA, записывая альбом, даже и не думал делать ставку, получила беспрецедентную популярность. Более 380 миллионов просмотров на ютубе, лидерские позиции в iTunes и Apple Music, покорен Shazam, бесчисленное количество каверов – это далеко не полный перечень достижений композиции.

В 2018 году она неслась со всех сторон: из польских такси, итальянских ресторанов, немецких пабов, греческих ночных клубов, наушников ньюйоркеров. В России, Беларуси, Латвии и Азербайджане "Плакала" долгое время была хитом номер один.

Кавер на песню "Плакала" на корейском языке: смотрите видео

28. Атмосферные песни под гитару от Sasha Boole

Sasha Boole объездил с концертами всю Европу, став первым украинским артистом, который выступил в Исландии, к тому же неоднократно.

А в Польше парня вообще давно имеют за своего. Как-то, писала Украинская служба BBC, полицейские остановили автомобиль музыканта, чтобы поблагодарить за хороший концерт. И Sasha Boole, пожалуй, любит Польшу так же сильно, как и она его. Иначе как объяснить то, что однажды он смог дать 24 концерта за 24 часа в городе Лодзь ?!

Наверное, самой популярной песней Sasha Boole на украинском языке является "Дорога".

Sasha Boole исполняет песню "Дорога": смотрите видео

29. "Шум"

В этом году украинцы наделали изрядного шума на "Евровидении". Группа Go-A с композицией "Шум" доказала, что украинские песни – это стильно, современно, концептуально. Впервые украиноязычный трек вошел в глобальный чарт Billboard 200 и занял первое место в мировом чарте Spotify.

Иностранцы влюбились в энергетику украинской группы и начали массово перепевать "Шум".

Иностранцы перепевают украинскую песню "Шум": смотрите видео

30. "Чому"

Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev – более различных исполнителей трудно и представить! Поэтому запись ими совместной композиции стала настоящей неожиданностью. Квартет спел так нежно и чисто, что остаться равнодушным просто невозможно.

Клип собрал огромное количество просмотров на ютубе, а иностранцы делятся в сети своими впечатлениями от украинской лирики.

Реакция иностранца на украинскую песню "Чому": смотрите видео

Узнавайте также 30 культурных "побед", которыми гордится Украина

И еще несколько интересных фактов об украинской песне