В свою очередь европейские государства предложили украинцам множество возможностей, таких как жилье, трудоустройство, образование, медицина, социальные выплаты и т.д. Впрочем, множество беженцев и затяжная ситуация с войной в Украине побуждает принимающие страны на втором году изменять условия и помощь. Заграница 24 предлагает разобраться, что же изменилось для украинских беженцев в разных государствах за 2023 год.

Читайте также Зарплатой, условиями и счастьем: какие страны Европы лучшие для трудоустройства украинцев

Сколько украинцев находится за границей

Количество украинских беженцев за границей очень изменчиво, поскольку одни остаются на месте или перемещаются по странам, другие – возвращаются домой. А есть и те, кто не оформляет временную защиту, что усложняет фиксирование личности. Поэтому разные ведомства и организации называют не точные, а приблизительные цифры.

В частности, летом украинское МИД публиковал данные по количеству украинских беженцев за границей. Так, на 21 июня 2023 года там находились 8 миллионов 177 тысяч украинцев. Это фактически 20% от населения, которое фиксировалось до 24 февраля 2022 года.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), количество украинских мигрантов за рубежом уменьшилось до 6,2 миллиона на конец сентября 2023 года. Зато уже к концу октября 2023 года ситуация несколько изменилась – статус временной защиты имели 4 миллиона 240 тысяч человек.

По состоянию на 19 декабря 2023 года Европе находились 5 931 500 украинцев.

находились украинцев. В других странах – еще 403 600 лиц.

В то же время разные опросы подтверждают намерение беженцев вернуться в Украину. Лишь незначительная часть украинцев планируют остаться в странах, где получали защиту, поскольку уже интегрировались в тамошнюю жизнь.

Сколько беженцев находится за границей в конце 2023 года.

Заметим, что среди беженцев преимущественно дети и женщины в возрасте 35 – 64 года. Основными странами Евросоюза, куда они направляются для получения статуса временной защиты, есть Германия, Польша и Чехия.

ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины

На фоне того, что ситуация с безопасностью в Украине не улучшаются, и украинцы остаются в разных странах ЕС, для них 19 октября продлили временную защиту. Ранее говорилось о крайнем сроке – 4 марта 2024 года, но было принято решение о 4 марте 2025 года.

Временная защита – это чрезвычайный механизм Евросоюза, обеспечивающий коллективную защиту перемещенным лицам. Для украинских беженцев он предусматривает:

доступ к жилью;

доступ к рынку труда;

медицинскую помощь;

доступ к образованию для детей.

Следует добавить, что схемы временной защиты распространяются далеко не на всех граждан Украины. Речь идет о тех, кто по состоянию на 24 февраля 2022 жил на территории нашей страны. Тогда временную защиту могут получить

граждане Украины и члены их семей;

иностранцы и лица без гражданства, пользующиеся международной защитой в Украине и члены их семей;

неграждане Украины с видом на постоянное проживание, которые не могут вернуться в страну происхождения в безопасных и долгосрочных условиях.

Может заинтересовать Статус долгосрочного резидента ЕС: что нужно знать украинцам

Страны Европы сокращают и меняют помощь украинцам

Европа начинает "уставать" от оказания помощи украинским беженцам. Правительства сталкиваются с возрастающим давлением из-за нехватки жилья и финансового бремени поддержки тех, кто был перемещен.

Однако важно отметить, что ни одна страна не намерена оставлять украинцев без помощи. Вместо этого будут реализованы разные мероприятия, такие как содействие возможностям трудоустройства, сокращение чрезмерных затрат или внедрение программ помощи в аренде.

Так, европейские страны планируют постепенно сокращать помощь для украинских беженцев. Пока речь идет только о намерениях сократить поддержку: уменьшить сумму выплат и срок предоставления бесплатного жилья. Просмотрели свою политику и ужесточают правила пребывания для украинцев уже в Чехии, Германии, Польше, Ирландии, Эстонии и некоторых других государствах.

Чехия

Чехия уже сменила правила пребывания для украинцев. Летом страна изменила систему начисления выплат. Теперь украинцы в Чехии получают комплексную помощь. Также срок пребывания во временном жилье сократили до 150 дней.

Сумма выплат в Чехии уменьшилась : вместо 5 000 крон на взрослого, беженцы начали получать прожиточный минимум (životní minimum) – 4 860 крон. Но после 150 дней пребывания эта сумма также уменьшается до минимума для существования (existenční minimum) – 3130 крон. Повышенные выплаты и бесплатное жилье доступны только для уязвимых групп населения.

Изменения в Lex Ukrajina также коснутся маленьких украинцев и студентов в Чехии. Для них отменят отдельную дату зачисления в детсад или школу. Для украинских детей больше не будут создавать специальные классы.

Кроме того, Чехия изменила правила предоставления бесплатного медицинского страхования. Когда истекают 150 дней пребывания в стране, беженцы в возрасте от 18 до 64 лет больше не могут получать медицинское страхование на средства государства, а должны платить взносы сами или через работодателя.

Германия

Германия с 1 июля 2023 года изменила правила предоставления социальной помощи в центрах занятости для украинских беженцев. Одним из условий получения дополнительной помощи (Bürgergeld) будет необходимость постоянно проживать по месту прописки.

Отмечается, что место жительства должно располагаться в "ближней зоне" Jobcenter чтобы человек имел возможность встретиться с потенциальным работодателем, посетить центр занятости или участия в мероприятиях, без чрезмерных усилий и собственных затрат. Чтобы оправдать свое отсутствие, необходимо предварительно согласовать это с центром занятости (не менее 5 дней) и иметь вескую причину.

Страны ЕС сокращают помощь для украинцев / Фото Unsplash

К слову, те, кто не ищут в Германии работу, а приехали сюда, чтобы получить убежище, имеют ежемесячные социальные выплаты – около 500 евро в месяц. Со следующего года эти выплаты возрастут на 12%.

Польша

Польша готовит изменить правила пребывания в Польше, выездов, доплат за проживание. Соответствующий проект об изменениях к закону уже готов. Согласно проекту, беженцы из Украины должны обязательно иметь номер PESEL. По новым изменениям, у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявку на PESEL.

Несмотря на это, правительство страны предлагает облегчить пересечение границы беженцами. Согласно поправке, справка о временной защите будет давать право лицу пересекать польскую границу без необходимости получения визы многократно. Также будет введена правовая основа для выдачи такой справки для ребенка беженцев из Украины, которая родилась на территории Польши во время временной защиты.

Обратите внимание Солидарность Европы: сколько граждан ЕС поддерживают прием украинских беженцев

Также украинцев, которые находятся в Польше более 120 дней, обяжут оплачивать свое проживание в пунктах массового размещения. Так, находящиеся в Польше более 120 дней будут покрывать 50% общей стоимости (не более 40 злотых в день), а находящиеся дольше 180 дней – 75% расходов (максимум 60 злотых в день).

Наиболее важной выплатой в Польше является 500+ на содержание ребенка. Эти средства украинцы получают наравне с поляками. Пока об отмене этой помощи не предупреждали. Напротив, власти говорили о возможном увеличении ежемесячной суммы до 800 злотых. Потому пока остается только следить за польскими новостями и заявлениями политиков.

Ирландия

Эта страна одна из самых привлекательных для беженцев из Украины. Здесь высокие выплаты – около 220 евро в неделю. Также переселенцев снабжают жильем. Поэтому отдаленный остров стал так популярен – теперь Ирландия борется с жилищным кризисом из-за наплыва беженцев.

Так, страна хочет ограничить бесплатное размещение украинцев, прибывающих в страну, до 3 месяцев. По истечении срока пребывания в государственном жилье украинцам придется искать квартиру в аренду или варианты по схеме "предложение жилья".

Добавим, что с 9 октября в стране приостановили право на 7-дневное отсутствие (в течение 6 месяцев) в отеле, оплачиваемый государством. Те, кто покидает отель на длительное время, рискуют потерять место.

Также в правительстве обсуждается сокращение социальных выплат украинцам, но не в ближайшее время. В настоящее время страна выплачивает 220 евро в неделю для беженцев из Украины. Таким образом, хотят остановить поток беженцев, которые продолжают прибывать на остров.

Эстония

С 10 сентября в Эстонии изменились условия временной защиты украинским беженцам. Теперь временная защита в Эстонии предоставляется до марта 2025 года как просящим о его предоставлении впервые, так и тем, кто хочет его продлить.

Кроме того, изменился порядок продления временной защиты. Теперь для этого требовалось новое фото на документ в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. Кроме того, при продлении временной защиты людям могут задавать дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия в страну.

Плата за возврат: в ЕС начали мотивировать украинцев ехать домой

Проблема с размещением и обеспечением украинцев побуждает правительства европейских стран принимать креативные решения. В течение года в ЕС обсуждались сценарии, как стимулировать беженцев возвращаться домой. Речь идет о разных предложениях мотивации.

Государства предлагают дополнительные выплаты за добровольный переезд, деньги на дорогу и бесплатные консультации. В частности, к таким методам прибегли по меньшей мере 3 страны – Чехия, Ирландия и Швейцария.

Чехия – план будет рассчитан на возмещение части расходов для беженцев, решивших возвращаться в Украину. Возможную сумму компенсации пока не называют. Эта программа должна покрыть расходы по возвращению на территорию Украины и все необходимые юридические консультации. Но если украинцы через некоторое время захотят снова вернуться в Чехию, правительство оставляет за собой опцию взыскать с них половину от предоставленной суммы.

Чехия определяется с возможной суммой пособия на возврат / Фото Shutterstock

Ирландия – здесь рассматривают вариант денежной помощи для тех, кто готов покинуть остров. Это будет разовое поощрение – выплата при возвращении. Также может быть предоставлена дополнительная финансовая поддержка на первое время после выезда. О каких суммах идет речь - пока неизвестно, ведь программа до сих пор разрабатывается.

– здесь рассматривают вариант денежной помощи для тех, кто готов покинуть остров. Это будет разовое поощрение – выплата при возвращении. Также может быть предоставлена дополнительная финансовая поддержка на первое время после выезда. О каких суммах идет речь - пока неизвестно, ведь программа до сих пор разрабатывается. Швейцария – разработала специальный план добровольного возвращения украинцев домой. Беженцам предложат денежное поощрение от 1000 до 4000 швейцарских франков. О полноценной реализации "плана возвращения украинцев" идет речь только после того, как в Украине станет безопаснее. К слову, размер помощи будет напрямую зависеть от того, когда именно беженцы покинут территорию Швейцарии: чем раньше, тем больше будет сумма.

Итак, страны Европейского Союза активно работают над разработкой программ, направленных на постепенную репатриацию граждан Украины. Очевидно, что они не намерены принудительно и немедленно выдворять беженцев. Скорее их усилия сейчас сосредоточены на внедрении мягких стимулов и финансовой поддержки.

Читайте также Поддержка в цифрах: в Польше подсчитали, сколько потратили на помощь украинским беженцам

Следует отметить, что полная функциональность программы возвращения беженцев будет зависеть от улучшения ситуации в Украине.

Что побуждает украинцев возвращаться домой

В то же время Международная организация по миграции (МОМ) провела опрос и выяснила, что именно побуждает украинцев возвращаться домой, несмотря на войну. Так результаты показывают, что каждый пятый украинец, возвращающийся в страну из-за границы, планирует остаться надолго или навсегда. Но до сих пор более половины (54%) беженцев прибывают только на короткое время.

Что касается причин возвращения надолго, то обычно говорится о воссоединении с семьей, суммах по дому, продолжении обучения или возобновлении документов. Если украинцы возвращаются на чуть-чуть, то делают это для встречи с семьей, возобновления документов и визита к врачу.