Skyline Express стала первой украинской авиакомпанией, которая пополнила свой флот в 2024 году. Boeing 737-900ER имеет регистрацию UR-SLW. История самолета началась в 2009 году.

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С 2013 года 2022 года Boeing 737-900ER использовали "Международные авиалинии Украины". А уже в 2023 году он перешел к турецкой авиакомпании Mavi Gok Airlines (MGA).

По данным flightradar24, Boeing 737-900ER уже начал осуществлять коммерческие рейсы. Это произошло с 16 апреля. Самолет доставляет туристов из Польши и Литвы в Анталию. Заказывает рейсы авиакомпания Mavi Gok Airlines.

Wizz Air арендует флот SkyUp

В 2024 году стало известно, что Wizz Air арендует флот украинского лоукостера SkyUp. Он зарегистрирован на территории Мальты. Причиной такого решения стало то, что в этом году Wizz Air страдает от дефицита самолетов. Венгерский лоукостер даже был вынужден отменить ряд рейсов.

В общем европейская авиация переживает не лучшее время. Ряд авиакомпаний уже сократили количество рейсов. Между тем туристический сезон летом 2024 года обещает быть жарким. Туристическая сфера должна окончательно вернуться на уровень до пандемии.