Полеты в Израиль Ryanair отменил еще в феврале 2024 года. Причиной стали высокие сборы в аэропорту имени Бен-Гуриона.

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Из-за войны ХАМАС с Израилем в аэропорту закрыли терминал 1, который имел существенно меньшие сборы. Зато работал только терминал 3, который лоукостер не мог себе позволить. Тогда в Ryanair заявили, что охотно вернутся в Израиль, когда снова заработает терминал.

Ryanair возвращается в Израиль

По состоянию на апрель 2024 года стало известно, что Ryanair возвращается в Израиль. Лоукостер будет выполнять на территорию страны 40 рейсов в неделю. Говорится о направлениях из:

Греции;

Италии;

Венгрии;

Кипра.

Отмечают, что в аэропорту имени Бен-Гуриона решили пойти навстречу Ryanair. Отмечают, что терминал 1 заработает вскоре. Между тем возвращение Ryanair запланировано на 3 июня.

Кроме того, ранее стало известно, что Wizz Air также решил не отменять рейсы в Израиль. Зато дополнительные потратить решили переложить на кошельки пассажиров. Отмечают, что это позволит Израилю нормально провести летний туристический сезон и закрыть все потребности местных жителей.