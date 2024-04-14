По состоянию на 2024 авиасфера переживает не лучшие времена. В частности, пострадал и лоукостер Wizz Air. Авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов.

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Причиной такого решения стали проблемы Pratt & Whitney GTF. В апреле 2024 года стало известно, что Wizz Air арендует флот украинского лоукостера SkyUp.

Что говорят в SkyUp

К сожалению, после полномасштабного вторжения России в Украину украинские аэропорты не работают, поэтому SkyUp не может осуществлять традиционные для себя рейсы. Сейчас лоукостер передал три Boeing 737-800 в аренду на год – до 31 марта 2025 года.

Этот тип аренды предусматривает, что SkyUp предоставляет самолет вместе с экипажами и страховкой. В ответ Wizz Air будет платить фиксированную плату за рейсы, независимо от загрузки авиалайнеров.

Где базируются самолеты SkyUp

Два – в Бухаресте (Румыния);

еще одно – в Варшаве.

Сейчас они уже выполняют полеты по поручению Wizz Air. Ожидается, что это поможет урегулировать крайне сложную ситуацию, которая сложилась в авиационной сфере.