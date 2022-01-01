Украинец в Польше оплатил не все покупки на кассе самообслуживания: как его накажут
Источник:полиция Польши
В Польше правоохранители задержали украинца, оплатившего на кассе самообслуживания только треть товаров. Другие покупки он "забыл" пробить, то есть фактически украл их.
Все произошло в одном из магазинов в ТЦ Galeria Mokotów в варшавском районе Мокотув перед Рождеством.
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Как это было
Мужчина выбрал большое количество товаров и направился на кассу самообслуживания. Однако платить за все не захотел. 31-летний украинец подошел к кассе самообслуживания и "пробивал" только дешевые товары, а дорогие просто складывал вместе с ними. Как следствие – вместо 740 злотых он заплатил 112 злотых.
Скорее всего, никто бы и не узнал эту историю, если бы не внимательный охранник магазина, заметивший нервное поведение клиента. Поэтому он решил сверить покупки с чеком. Оказалось, что большинства товаров там нет.
Какое наказание грозит украинцу
Охранник вызвал правоохранителей и те изъяли у подозреваемого товар, за который он не заплатил, и вернули его магазину. Мужчина провел ночь в полицейском участке, после чего ему предъявили обвинение.
Пока материалы дела поступят в суд через прокуратуру, где решат, как наказать мужчину. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Другие случаи краж
- В мае находившийся в Польше украинец угнал автомобиль у гражданина Узбекистана. В совершенном преступлении он признался добровольно. Украинца посадили под стражу. За такое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.
- А в начале декабря 26-летнего украинца в Польше заподозрили в воровстве в ресторане. Когда к нему домой посетили правоохранители, он скрылся под кроватью. Оттуда его пришлось вынимать силой, потому что самостоятельно выходить украинец отказывался.
- В декабре польские правоохранители задержали 35-летнюю гражданку Украины и ее 33-летнего сожителя в Свебодзине. Женщину обвинили в обворовывании логистического склада Amazon, а мужчину – в хранении краденого.