Украинцы в Польше будут получать электронный документ для пересечения границ ЕС
Источник:Посольство Украины в Польше
Граждане Украины получат электронный документ Diia.pl. Именно он должен засвидетельствовать легальность пребывания за границей убегающего от войны украинца.
Соответствующую информацию сообщили в украинском посольстве. Следует упомянуть, что украинцам в Польше выдают номер PESEL.
Заметьте Беженцам из Украины продолжили бесплатный роуминг за границей
Украинцы получат электронный документ Diia.pl
Польша сообщила Еврокомиссию об электронном документе – Diia.pl, как документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Польши граждан Украины, прибывших в Польшу, убегая от войны, позволяет им путешествовать в пределах Евросоюза, а также пересекать внешние границы ЕС,
– сообщило посольство.
Там также объяснили, что информацию о Diia.pl уже отправили в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны. Когда электронный документ нотифицируют, он будет действовать как:
- вид на жительство;
- документ, используемый вместе с действительным проездным документом, разрешающим пересечение внешней границы ЕС;
- разрешение на перемещение в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
Diia.pl будет содержать основные данные о человеке
На сайте для граждан Украины пояснили, что этот электронный документ позволяет подтвердить важнейшие данные: имя и фамилию, номер PESEL, дата и место рождения, гражданство. В приложении также будет фото человека.
Все данные на телефоне зашифрованы и подписаны с сертификатом, подтверждающим подлинность данных.
Сертификат человек получает при активации программы – это предназначено только человеку на его телефон.
Даже после потери телефона ваши данные безопасны – это защищает их не только зашифрованную запись, но и пароль блокировки и пароль, который вы выбираете при активации приложения,
– объяснили людям.
Также на сайте есть подробная инструкция по активации программы.
Украинцы в Польше: последние новости
- С начала полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, Польша приняла наших беженцев. Их пребывание в иностранной стране считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой стране.
- В июле Польша упростила процедуру получения Карты поляка.
- Также иногда страна отказывает украинцам в повторном въезде в Польшу. Подробнее о причинах читайте по ссылке.
Смотрите также – на какую работу в Польше могут устроиться украинки: видео