Так, в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что для граждан Украины, оказавшихся за границей из-за российско-украинской войны, продолжили действие бесплатного роуминга.

И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границы

Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов,

– говорится в сообщении.

На сегодня около 70 мобильных операторов Европы обслуживают украинских беженцев по низким тарифам и без роуминга. Предварительно такие условия вводились на 3 месяца. Однако чтобы нашим гражданам не пришлось переходить на европейские тарифы, Еврокомиссия призвала операторов ЕС продолжить поддержку украинцев.