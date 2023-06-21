Количество вынужденных переселенцев в мире достигло своей критической точки – рекордных 110 миллионов. Международные корпорации не могут стоять в стороне, когда многим беженцам не удается найти работу.

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Вакансии для беженцев

Инициатива Tent Partnership for Refugees имеет большие планы по трудоустройству переселенцев. Предусмотрено, что 250 000 беженцев смогут стажироваться в мировых топ-компаниях. А более 13 тысяч из них официально пригласят на работу.

Европейская комиссия очень поддерживает такие усилия международных корпораций.

Эта беспрецедентная демонстрация поддержки со стороны бизнеса будет иметь решающее значение для того, чтобы десятки тысяч украинцев могли обеспечивать себя и своих близких в Украине,

– сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Кто нанимает

В общей сложности более 40 корпораций вызвались помочь с трудоустройством.

Компания Amazon обещает нанять 5 000 украинских и других беженцев в Европе. Гостиничные сети Hilton Hotels и Marriott трудоустроят по 1 500 вынужденных переселенцев. Starbucks предоставит рабочие места для 1 000 беженцев. Также будут нанимать Adidas, L'Oreal, Pepsi и Hyatt. Adecco и Microsoft тоже входят в список компаний, которые предложат беженцам работу или стажировку.

Подробности можно найти на сайте Tent Partnership for Refugees.

После полномасштабного вторжения России Европа приняла более 5,9 миллионов украинских беженцев. Большинство из них – женщины. Они часто сталкиваются с проблемами с трудоустройством. Трудности возникают из-за языкового барьера или необходимости совмещать работу и уход за детьми.