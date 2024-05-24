Расположенный вблизи границы Франции с Германией Страсбург является столицей Эльзаса. Город вобрал в себя лучшее из обеих культур и славится богатой историей и невероятной архитектурой. Закордон 24 рассказывает, что стоит увидеть в Страсбурге.

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Страсбург – телепорт в сказку

Страсбург называют самым рождественским городом мира. В то же время путешественники со стажем отмечают: посетить его летом – также отличная идея. Страсбург умудрился совместить в себе все: средневековую романтику, максимально студенческий вайб (Страсбургский университет – один из самых известных во Франции и уступает популярностью разве Сорбонне) и мощную политическую "карьеру" (там расположены Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Европейский Парламент).

Весь центр Страсбурга – в списке ЮНЕСКО – и напоминает музей под открытым небом. Несмотря на то, что город прекрасно вписывается в ритм жизни XXI века, когда гуляешь узкими средневековыми улочками, помереженимы каналами, кажется, что попадаешь в далекое прошлое: времена королей и рыцарей.

Одной из must visit локаций города является Страсбургский собор. Своей красотой он не уступает легендарному Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Строительство собора завершилось в 1439 году и с тех пор он фактически не менял свой внешний вид. Взгляды туристов привлекают и уникальные астрономические часы.



Готическая панорама Страсбурга просто поражает / Unsplash

Также все дороги путешественников ведут на Гранд-Иль (Большой остров). У самой воды там расположили красивые цветные домики, которые будто вышли на улицы города прямо из сказок.

Кроме того, туристов призывают полюбоваться уникальными Критыми мостами и сходить в квартал Маленькая Франция.

Страсбург – город музеев. Каждый путешественник найдет себе по вкусу. Тем более, что цены на билеты в большинство из них – довольно демократичные, а очереди – гораздо меньше, чем в музеи Парижа.



Сказка живет в Страсбурге / Unsplash

Гулять по улочкам Страсбурга – отдельный вид счастья. Особенно, если еще устроить себе маленький гастротур. В местных кондитерских продаются самые вкусные пирожные, в пекарнях выпекают особое местное печенье, а эльзасское вино пьянит, как первая любовь.