Украинских беженцев расселяют в заброшенных "селах-призраках" Германии
Источник:Deutsche Welle
Вокруг угольных карьеров на западе Германии есть населенные пункты, которые должны были сносить, жителей уже выселили. Но теперь в заброшенных деревнях селят украинских беженцев.
Украинцев расселяют в немецких заброшенных селах
Распределение украинцев в федеральные земли и коммуны происходит по квотам. Выбрать место убежища самостоятельно невозможно, а название населенного пункта, куда поедут украинцы, генерируется автоматически в информационном центре LEA.
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Сейчас переселенцев в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия расселяют неподалеку от действующих угольных карьеров Инден, Гамбах и Гарцвайлер.
Дома в этих населенных пунктах власти Германии планировали сносить, местных жителей оттуда переселили. Пока в селах нет магазинов, аптек и врачей.
Вид на шпиль церкви в заброшенной деревне Мангейм / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW
Людей в этих местностях не видно. Там ряды пустых домов с заколоченными окнами, неухоженные палисадники с высокой травой, автобусная остановка без указателей.
Мы ни на что не жалуемся, свет, вода, отопление у нас есть. И даже интернет и мобильная связь. Можем звонить домой в Украину. Еженедельно сюда приезжают представители коммунальной власти, помогают с документами,
– говорит один из беженцев, поселившийся в Моршенихе.
Пустая автобусная остановка в Моршенихе / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW
Села Каенберг и Кукум рядом с карьером Гарцвайлером сносить не будут. Эти населенные пункты планируют сделать частью новой курортной инфраструктуры.
По данным депутата горсовета Бохума Ирины Бекер, в этих населенных пунктах снесут лишь отдельные дома, поскольку большая часть жилищного фонда находится в хорошем состоянии. Возраст построек в среднем составляет 50 лет. Бывшие владельцы местных домов пытаются выкупить их вспять. Однако пока у них живут украинцы.
Заброшенный дом в деревне Мангейм / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW
В Нидерландах откроют приют для 1000 украинцев
В городе Влардинген готовят к открытию современный приют для 1000 переселенцев, поражающий масштабами. "Мрія" – это целый район, который станет самой большой локацией для украинцев. Открытие убежища запланировано на вторую половину августа. Для украинцев, которые поселятся в "Мечте", жилье запланировано на три года, до лета 2026 года.
Каждая квартира здесь будет обустроена необходимой мебелью. В приюте достраивается школа, отдельный спортивный комплекс и детские игровые площадки.
Кроме того, в Нидерландах готовы потратить более 2 миллионов евро на приобретение парка отдыха. Здесь планируют разместить украинцев, нуждающихся в жилье.