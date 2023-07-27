Украинских беженцев расселяют в заброшенных "селах-призраках" Германии

Распределение украинцев в федеральные земли и коммуны происходит по квотам. Выбрать место убежища самостоятельно невозможно, а название населенного пункта, куда поедут украинцы, генерируется автоматически в информационном центре LEA.

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Сейчас переселенцев в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия расселяют неподалеку от действующих угольных карьеров Инден, Гамбах и Гарцвайлер.

Дома в этих населенных пунктах власти Германии планировали сносить, местных жителей оттуда переселили. Пока в селах нет магазинов, аптек и врачей.

Вид на шпиль церкви в заброшенной деревне Мангейм / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW

Людей в этих местностях не видно. Там ряды пустых домов с заколоченными окнами, неухоженные палисадники с высокой травой, автобусная остановка без указателей.

Мы ни на что не жалуемся, свет, вода, отопление у нас есть. И даже интернет и мобильная связь. Можем звонить домой в Украину. Еженедельно сюда приезжают представители коммунальной власти, помогают с документами,

– говорит один из беженцев, поселившийся в Моршенихе.

Пустая автобусная остановка в Моршенихе / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW

Села Каенберг и Кукум рядом с карьером Гарцвайлером сносить не будут. Эти населенные пункты планируют сделать частью новой курортной инфраструктуры.

По данным депутата горсовета Бохума Ирины Бекер, в этих населенных пунктах снесут лишь отдельные дома, поскольку большая часть жилищного фонда находится в хорошем состоянии. Возраст построек в среднем составляет 50 лет. Бывшие владельцы местных домов пытаются выкупить их вспять. Однако пока у них живут украинцы.

Заброшенный дом в деревне Мангейм / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW

В Нидерландах откроют приют для 1000 украинцев

В городе Влардинген готовят к открытию современный приют для 1000 переселенцев, поражающий масштабами. "‎Мрія" – это целый район, который станет самой большой локацией для украинцев. Открытие убежища запланировано на вторую половину августа. Для украинцев, которые поселятся в "Мечте", жилье запланировано на три года, до лета 2026 года.

Каждая квартира здесь будет обустроена необходимой мебелью. В приюте достраивается школа, отдельный спортивный комплекс и детские игровые площадки.

Кроме того, в Нидерландах готовы потратить более 2 миллионов евро на приобретение парка отдыха. Здесь планируют разместить украинцев, нуждающихся в жилье.