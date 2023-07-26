В нидерландском городе Ден Хам потратят 2,2 миллиона евро, чтобы купить парк для кемпинга De Blekkenhorst. Сюда планируют заселить около 200 беженцев из Украины.

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Украинцев разместят в деревянных домиках

Город Ден Хам находится в 35 километрах от провинции Зволле. Местные власти выкупили весь участок парка, включая все объекты, в частности, бассейн. Здесь расположены деревянные шале и домики разных типов. К ним достроят еще 30 модульных домов и начнут массово заселять украинские семьи.

Сейчас в парке De Blekkenhorst уже проживает небольшая группа украинцев, но для туристов с собственными трейлерами и палатками зона все еще остается доступной. Впоследствии это изменится, и вся территория парка будет заселена украинцами.

Когда война закончится и украинцы поедут домой, мы снова продадим этот парк,

– сообщил мэр нидерландского города Ганс Брокхайзен.

В Нидерландах откроют приют для 1 000 украинцев

Тем временем в городе Влардинген готовят к открытию современный приют для 1 000 переселенцев, который поражает своими масштабами. "‎Мрия" – это целый район, который станет самой большой локацией для украинцев. Открытие центра запланировано на вторую половину августа. Для украинцев, которые поселятся в "Мрии", жилье запланировано на три года, до лета 2026 года.

Каждая квартира здесь будет обустроена необходимой мебелью. В районе достраивается школа, отдельный спортивный комплекс и детские игровые площадки.