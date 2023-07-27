Власти Польши помогают с жильем украинцам, у которых нет возможности найти себе квартиру после 120 дней бесплатного размещения. Для беженцев выделили жилье в заранее отремонтированных помещениях. На каких условиях там смогут проживать украинцы – далее в материале.

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Квартира на год

В отремонтированных квартирах украинцы смогут жить около года. Затем эти квадратные метры предоставят другим беженцам или жителям региона, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Опольском воеводстве 17 гмин выделят квартиры для украинских беженцев. Там смогут расселить более 200 человек. Средняя площадь таких квартир составляет 40 – 50 м². В них будет свежий ремонт, новая бытовая техника и мебель. На финансирование проекта социального жилья уже было выделено 6 миллионов злотых.

В Опольское воеводство прибыли около 20 тысяч украинских беженцев. 80% из них были расселены по программе бесплатного размещения еще в первые месяцы. Они жили в частных домах и в квартирах жителей Ополе. Но впоследствии некоторые из них начали самостоятельно арендовать жилье или отдельные комнаты.

Сколько стоит аренда квартиры в Польше

Рынок недвижимости в Польше в 2022 году отличился скачком цен из-за значительного спроса со стороны украинских беженцев. Но в последнее время рост приостановился. Это связано с тем, что часть украинцев вернулась домой. Поэтому владельцы понемногу снижают цены, чтобы найти арендаторов.

Цены на аренду квартир площадью 40 – 60 м² в 2023 году в городах Польши такие:

Варшава – 4 923 злотых;

Гданьск – 3 170 злотых;

Краков – 3 182 злотых;

Лодзь – 2 388 злотых;

Люблин – 2 465 злотых;

Познань – 2 492 злотых;

Вроцлав – 3 280 злотых.

Добавим, что летом спрос на жилье падает, а осенью наоборот растет из-за студентов, ищущих квартиры. Ожидаемый рост цен произойдет в сентябре – октябре, когда молодежь вернется к обучению.