Самый большой вызов: как украинцам получить помощь с арендой в Чехии

Сотни тысяч украинцев после начала полномасштабного вторжения нашли убежище на территории Чехии. Одним из самых больших вызовов для них стала аренда жилья.

Чехия продолжает оказывать помощь украинцам, которые выехали на территорию страны, чтобы спастись от войны. Сейчас страна предоставляет беженцам право получить бесплатное жилье на 150 дней. С 1 сентября 2024 года условия изменятся.

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Чтобы получить помощь, люди могут обращаться в Краевой центр помощи Украине. Кроме того, соответствующие запросы рассматривает центр "Світло", который помогает украинским беженцам.

Отмечают, что арендовать жилье в Чехии – пока сложно. Отмечают, что дискриминация – сейчас большая проблема. Ее решают на уровне Чехии. В то же время насколько это будет эффективно, пока неизвестно.

В Чехии украинцев просят самим искать себе жилье

Между тем Чехия решила изменить правила предоставления гуманитарного жилья. Это произойдет уже с 1 сентября 2024 года.

Если по состоянию на 1 сентября 2024 года вы превысите срок 90 дней с даты предоставления первого временной защиты, вам нужно будет до этого дня выселиться из государственного гуманитарного жилья,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что изменения коснутся и уязвимых слоев населения. Людей призывают не медлить до последнего и найти себе жилье еще до конца августа этого года.