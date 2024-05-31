Заявления подали украинцы, на которых по состоянию на май 2024 года не распространяется коллективная защита. Говорится о людях, которые не жили в Украине до февраля 2022 года. Заявки рассматривает Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI).

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Эмилия Энгер Мель – министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии – заявила, что каждый случай будут рассматривать индивидуально.

Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации человека. В частности, откуда он приехал,

– подчеркнула Мель.

В UDI как относительно безопасные для жизни оценили 3 области Украины:

Львовскую;

Волынскую;

Закарпатскую.

Ожидается, что рассмотрение первых заявок завершатся уже к концу лета. В общем выехать из Норвегии могут попросить до 1000 человек. Среди них – более 300 мужчин призывного возраста. В UDI отметили, что призыв на срочную службу и служба в связи не станет основанием, чтобы получить убежище в Норвегии.

В Ирландии закроют десятки центров для украинских беженцев

Между тем Ирландия по состоянию на май 2024 года готовится закрыть десятки центров для украинских беженцев. Все потому, что заканчивается действие контрактов, и общественные объекты вернут для местного использования. Отмечают, что после изменения правил, потребность в помещениях немного снизилась.