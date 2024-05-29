В МВД Чехии предупредили украинцев, что уже с 1 сентября 2024 года правила предоставления гуманитарного жилья изменятся. В частности, говорится и об уязвимых категориях населения.

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Что конкретно изменится для украинцев

В ведомстве отметили, что уже с осени этого года гуманитарное жилье будут предоставлять только на 90 дней. Далее людям придется самостоятельно искать себе квартиру или дом.

Изменение касается и тех, кто относится к категории уязвимых лиц. Если по состоянию на 1 сентября 2024 года вы превысите срок 90 дней с даты предоставления первого временной защиты, вам нужно будет до этого дня выселиться из государственного гуманитарного жилья,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывают не медлить до последнего и начинать поиск жилья уже. Лучше всего это сделать уже до конца августа. Кроме того, как вариант можно договориться об аренде того помещения, где украинец или украинка сейчас живут. Возможно, владельцы согласятся пойти навстречу.

Для украинцев, которые не смогут самостоятельно оплатить себе жилье, предусмотрены компенсационные и поддерживающие средства социальной поддержки.