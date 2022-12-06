Для украинцев будет построено новое арендованное жилье в Польше

На территории соседней Польши с начала полномасштабного вторжения России в Украину находится наибольшее количество украинцев. Все они нашли временное убежище в этой стране.

В Польше проведут новое арендованное жилье для украинцев

Очевидно, что жилья для размещения беженцев не бывает слишком много. Поэтому Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить круглую сумму средств на строительство жилья в тех польских городах, где больше всего переселенцев из Украины.

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Так, ЕБРР выделит 50 миллионов евро на строительство такого жилья в Польше. Решение было принято на фоне глобальной нехватки жилья, инфляции и потока переселенцев из Украины.

Многие украинцы в Польше проживают на съемных квартирах или во временном жилье, предоставленном государством и частными лицами. В то время как миллионы украинцев с первой волны беженцев вернулись домой, вторая волна возможна зимой из-за повреждения инфраструктуры отопления и энергетики в Украине.

– пишут в ЕБРР.

Строительство комплексов квартир для аренды состоится в:

Варшаве;

Познани;

Вроцлаве;

Гданьске;

Лодзи и других городах с наибольшим количеством переселенцев из Украины.

Ссуду на строительство получила польская компания Resi4Rent, управляющая почти 3 000 квартирами. Часть из них уже сдана в аренду украинским семьям.

В 2023 году компания планирует добавить еще 1 110 вариантов в Варшаве и Вроцлаве, а к 2025 году иметь общий портфель из 10 000 арендных квартир.

Польша уже готовится к наплыву беженцев из Украины

Массированные террористические атаки России на украинскую инфраструктуру могут спровоцировать очередной наплыв беженцев в Польшу и другие страны ЕС. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы украинско-польская граница может пересечь до полумиллиона граждан Украины. До сих пор многим удавалось справиться с отсутствием горячей воды и электричества. Зимой это будет труднее, поэтому в течение нескольких недель наблюдается, что все больше украинцев бегут от войны, в том числе и в Польшу. Страна заявила, что готова принимать людей, несмотря на то, что сама Польша борется с проблемами роста цен на энергоносители и инфляцией. Напомним, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук недавно обратилась к землякам за границей и призвала украинцев переждать зиму, например, в Польше и других странах Европы.

из примерно 4 миллионов украинцев, зарегистрировавшихся для временной защиты в ЕС, почти 1,4 миллиона находятся в Польше.