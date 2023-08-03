Начиная с февраля 2022 года, организация Airbnb.org помогла найти временное жилье в Европе для 100 тысяч украинцев. И продолжит это делать и дальше.

К теме Украинцы в Польше начали получать квартиры: где именно и какие условия

Платформа недавно возобновила этот вид помощи и продолжила краткосрочное размещение для украинцев до 31 декабря 2023 года. Заявки на временное жилье в Европе можно подавать онлайн. Но есть некоторые условия:

Жилье предоставляется только семьям с детьми;

Жить во временном жилье можно от 7 до 30 дней;

Программа доступна только тем, кто раньше не пользовался помощью United for Ukraine.

Как подать заявку

Если вы убедились, что отвечаете вышеуказанным условиям, вы можете подаваться на бесплатное временное жилье. Для этого на платформе UFU нажмите раздел "Найти временное жилье".

Далее вам нужно будет предоставить о себе необходимую информацию. Заполните пункты о том, кому, где и на какое время нужно жилье. Также важно подтвердить, что семья убегала из Украины из-за войны и находится в сложных обстоятельствах. Подтвердить свою личность можно с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство в Украине.

Очень важно, чтобы в паспорте стоял штамп, который подтвердит, что семья уехала после 24 февраля 2022 года.

После этого вы сможете найти варианты временного размещения в Европе от Airbnb и United For Ukraine.

United For Ukraine — это международная организация, созданная в первые дни войны с целью оказания помощи украинским беженцам за рубежом. Во время первых недель полномасштабной войны более 150 волонтеров в 34 странах присоединились к благотворительным мероприятиям. Украинцы могут обращаться к специалистам платформы за информационной помощью, юридической консультацией или психологической поддержкой.

Украинцев поселяют в "селах-призраках" Германии

Тем временем, в Германии украинцев размещают в населенных пунктах, которые должны были сносить, а жителей оттуда уже выселили. Но теперь в заброшенных селах предоставили жилье для украинских беженцев. Пока здесь нет магазинов, аптек и врачей.

Но украинцы не жалуются. Говорят, главное, что есть свет, вода и отопление. А также интернет и мобильная связь, чтобы позвонить домой. Еженедельно сюда приезжают представители местных властей и помогают беженцам с документами.

Сейчас переселенцев в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия расселяют недалеко от действующих угольных карьеров Инден, Гамбах и Гарцвайлер.

Распределение украинцев в федеральные земли и коммуны Германии происходит по квотам. Выбрать место убежища самостоятельно невозможно, а название населенного пункта, куда поедут украинцы, генерируется автоматически в информационном центре LEA.