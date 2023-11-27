Половина украинцев в Дании хотят остаться в стране после войны: опрос
Источник:dr.dk
После 24 февраля Дания приняла более 40 тысяч беженцев из Украины. И даже по завершении войны каждый второй украинец хочет остаться проживать и работать в этой стране.
Именно такие результаты показало исследование Копенгагенского университета "Украинцы в Дании". 49,5% опрошенных переселенцев из Украины сказали, что останутся в Дании и дальше.
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Исследователей удивили результаты опроса
Всего для социологического исследования опросили около 7 тысяч украинцев. Эксперты были удивлены таким множеством украинцев, которые не планируют возвращаться домой.
Я не ожидала, что почти половина скажет, что хотят остаться здесь. Это стало для нас большим сюрпризом. Мы видим, что это группа, хорошо прижившаяся в обществе. Многие работают, у многих дети ходят в школу,
– рассказала один из авторов исследования Карен-Инге Карстофт.
Этим летом в Дании проживало 20 700 украинцев в возрасте от 16 до 66 лет. Более 10 тысяч из них работали в ресторанной и гостиничной сферах, уборщиками или устроились в сельском хозяйстве.
Карен-Инге Карстофт считает, что желание украинцев остаться в Дании может быть связано с тем, что в Украине продолжается война. Убегающие от нее люди стремятся создать себе хорошую повседневную жизнь в новой стране.
Специальные условия для украинцев в Дании заканчиваются 17 марта 2025 года. После этого их правовой статус и правила пребывания приравнивают к другим беженцам в Дании. Украинцы должны будут вернуться в свою страну, если не получат вид на жительство.
Раньше Дания продолжила действие временной защиты для украинцев до 17 марта 2025 года. Сначала разрешения на проживание беженцев проверят, а затем продолжат их автоматически.
Какую работу в Дании предлагают украинцам
В Дании сейчас актуальна проблема нехватки рабочих рук. Чтобы заполнить необходимые вакансии, нанимают иностранцев. Это касается и граждан Украины.
Правительство страны опубликовало специальный список вакансий, на которые готовы нанимать работников из-за границы.
Украинцы с высшим образованием в Дании могут устроиться:
- менеджерами в области продуктов и услуг;
- инженерами;
- химиками;
- преподавателями;
- аудиторами;
- экономистами;
- IT-специалистами.
Для людей со средним специальным образованием доступны следующие вакансии:
- лаборант;
- технический дизайнер;
- логист;
- повар;
- бухгалтер;
- парикмахер;
- садовник;
- сантехник.