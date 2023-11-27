Половина украинцев в Дании хотят остаться в стране после войны: опрос

После 24 февраля Дания приняла более 40 тысяч беженцев из Украины. И даже по завершении войны каждый второй украинец хочет остаться проживать и работать в этой стране.

Именно такие результаты показало исследование Копенгагенского университета "Украинцы в Дании". 49,5% опрошенных переселенцев из Украины сказали, что останутся в Дании и дальше.

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Исследователей удивили результаты опроса

Всего для социологического исследования опросили около 7 тысяч украинцев. Эксперты были удивлены таким множеством украинцев, которые не планируют возвращаться домой.

Я не ожидала, что почти половина скажет, что хотят остаться здесь. Это стало для нас большим сюрпризом. Мы видим, что это группа, хорошо прижившаяся в обществе. Многие работают, у многих дети ходят в школу,

– рассказала один из авторов исследования Карен-Инге Карстофт.

Этим летом в Дании проживало 20 700 украинцев в возрасте от 16 до 66 лет. Более 10 тысяч из них работали в ресторанной и гостиничной сферах, уборщиками или устроились в сельском хозяйстве.

Карен-Инге Карстофт считает, что желание украинцев остаться в Дании может быть связано с тем, что в Украине продолжается война. Убегающие от нее люди стремятся создать себе хорошую повседневную жизнь в новой стране.

Специальные условия для украинцев в Дании заканчиваются 17 марта 2025 года. После этого их правовой статус и правила пребывания приравнивают к другим беженцам в Дании. Украинцы должны будут вернуться в свою страну, если не получат вид на жительство.

Раньше Дания продолжила действие временной защиты для украинцев до 17 марта 2025 года. Сначала разрешения на проживание беженцев проверят, а затем продолжат их автоматически.

Какую работу в Дании предлагают украинцам

В Дании сейчас актуальна проблема нехватки рабочих рук. Чтобы заполнить необходимые вакансии, нанимают иностранцев. Это касается и граждан Украины.

Правительство страны опубликовало специальный список вакансий, на которые готовы нанимать работников из-за границы.

Украинцы с высшим образованием в Дании могут устроиться:

менеджерами в области продуктов и услуг;

инженерами;

химиками;

преподавателями;

аудиторами;

экономистами;

IT-специалистами.

Для людей со средним специальным образованием доступны следующие вакансии: