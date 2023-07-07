Дания предлагает хорошие условия трудоустройства для иностранцев. Правительство страны опубликовало перечень профессий, куда готовы нанимать специалистов из-за границы. Какие вакансии и условия труда предлагает Дания для украинцев – далее в материале.

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Не хватает квалифицированных кадров

С 1 июля вакансии для трудовых мигрантов в Дании разделили на два "списка": с высшим и специальным образованием. От диплома зависит, на какую работу могут пригласить работника и какие условия предложат. В настоящее время правительство Дании одобрило 30 наименований должностей для иностранцев с высшим образованием и 36 должностей – для квалифицированных работников из-за рубежа.

Если вам предложат вакансию из этих двух списков, вы можете подать заявку на проживание и работу в Дании. Те, кому удастся получить работу, будут иметь те же условия трудоустройства, что и граждане страны.

Какие вакансии популярны

Дания нанимает иностранцев из высшим образованием на должности:

менеджеров в области продуктов и услуг;

инженеров;

химиков;

врачей;

преподавателей;

аудиторов;

экономистов;

IT-специалистов.

Для людей со средним специальным образованием будут доступны вакансии:

лаборанта;

технического дизайнера;

логиста;

семейного консультанта;

повара;

бухгалтера;

парикмахера;

садовника;

сантехника.

Всем иностранцам будут платить по датским стандартам. В Дании нет понятия минимальной зарплаты. Ставка фиксируется в трудовом договоре. По статистике, средняя зарплата в Дании в 2023 году составляет около 38 000 крон в месяц (более 5 000 евро). Но и цены в стране тоже очень высоки.