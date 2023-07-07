Дания предлагает хорошие условия трудоустройства для иностранцев. Правительство страны опубликовало перечень профессий, куда готовы нанимать специалистов из-за границы. Какие вакансии и условия труда предлагает Дания для украинцев – далее в материале.
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Не хватает квалифицированных кадров
С 1 июля вакансии для трудовых мигрантов в Дании разделили на два "списка": с высшим и специальным образованием. От диплома зависит, на какую работу могут пригласить работника и какие условия предложат. В настоящее время правительство Дании одобрило 30 наименований должностей для иностранцев с высшим образованием и 36 должностей – для квалифицированных работников из-за рубежа.
Если вам предложат вакансию из этих двух списков, вы можете подать заявку на проживание и работу в Дании. Те, кому удастся получить работу, будут иметь те же условия трудоустройства, что и граждане страны.
Какие вакансии популярны
Дания нанимает иностранцев из высшим образованием на должности:
- менеджеров в области продуктов и услуг;
- инженеров;
- химиков;
- врачей;
- преподавателей;
- аудиторов;
- экономистов;
- IT-специалистов.
Для людей со средним специальным образованием будут доступны вакансии:
- лаборанта;
- технического дизайнера;
- логиста;
- семейного консультанта;
- повара;
- бухгалтера;
- парикмахера;
- садовника;
- сантехника.