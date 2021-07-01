Украинцев приглашают на работу в Чехию: сколько предлагают

В Чехии увеличивается количество вакансии для трудовых мигрантов из Украины. На некоторых должностях за месяц можно заработать более 100 тысяч гривен.

Это следует из данных портала Work.ua. Чаще всего украинских трудовых мигрантов зовут на низкоквалифицированные вакансии. При этом работать придется всего с одним выходным в неделю и по 12 – 16 часов в сутки. Но есть исключения. Например, для медиков.

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Вакансии и зарплаты, которые предлагают украинцам в Чехии

Наибольшие зарплаты обещают врачам. Так, офтальмолог может претендовать на доход в размере до 130 тысяч гривен в месяц. Такой врач должен проводить обследование состояния глаз, устанавливать диагноз, назначать лечение и следить за его эффективностью.

Врач в Чехии может зарабатывать от 100 тысяч гривен в месяц / Фото Unsplash

Разнорабочим в Чехии предлагают меньшую зарплату и более длинный график работы. Но количество таких вакансий стабильно растет, поэтому украинцы могут выбрать для себя оптимальный вариант.

Разнорабочий на завод по производству пива может зарабатывать в Чехии в 78 тысяч гривен в месяц. В обязанности работника входят следующие функции: наклеивать этикетки на бутылки для пива и упаковывать их. Работать придется по 8 – 12 часов, 6 дней в неделю.

Рабочий на завод по изготовлению чипсов может претендовать на заработную плату в размере до 77 тысяч гривен. Трудоустроить на такую должность в Чехии готовы мужчин или женщин в возрасте от 19 до 60 лет. Рабочая неделя тоже шестидневная. Работать нужно до 14 часов в сутки. При этом сверхурочные часы, обещают работодатели, будут щедро оплачиваться.

Все, что свыше 8 часов в сутки, оплачивается в размере 125% ставки. В субботу платят 150% от ставки,

– говорится в объявлении.

В среднем в 2021 году количество вакансий для украинцев в Чехии и Польше увеличилось на треть.

Также напоминаем, что Польше нужны квалифицированные строители. Помощникам готовы платить от 15 злотых (около 110 гривен) нетто в час. Специалист может заработать до 25 злотых (около 200 гривен) нетто в час. А бригадирам предлагают до 30 злотых (около 220 гривен) нетто в час.

Работник завода в Чехии может зарабатывать от 70 тысяч гривен в месяц / Фото Unsplash