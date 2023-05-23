Общие правила для владельцев автомобилей с регистрацией вне ЕС таковы:

свободное использование автомобилей с иностранными номерами в течение года – если человек постоянно не проживает в Италии.

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Для проживающих постоянно в стране:

национализировать в течение 3 месяцев после получения вида на жительство, если автомобиль соответствует местным нормам;

зарегистрировать в Реестре иностранных транспортных средств (REVE), если автомобиль находится в стране более 30 дней.

Согласно этим правилам, спустя год пребывания в Италии украинцы не могут пользоваться автомобилями с украинскими номерами.

Что делать через год пребывания

Министерство транспорта Италии в постановлении от 12 мая 2023 урегулировало регистрацию автомобилей украинских беженцев. Это временное решение для украинцев во время действия временной защиты.

Так, с 22 мая владельцы автомобилей с украинскими номерами могут получить специальные номерные знаки (EE), которые могут быть выпущены при условии:

гражданин Украины имеет вид на жительство с действующей временной защитой;

транспортное средство, зарегистрированное в Украине, является собственностью заявителя.

Это означает, что документы, дающие вид на жительство в связи с временной защитой, всегда должны быть с водителем в автомобиле. Номера действительны, пока действует временная защита. Каждый беженец может подать заявление и получить номер ЭЭ только для одного авто, зарегистрированного на его имя. Это могут быть легковые авто и мотоциклы.

Какие документы нужны

Заявление о выдаче номеров необходимо подать в автоинспекцию, отвечающую за конкретный регион. Если заявление подается непосредственно от заинтересованного на стойке DMV, необходимо предъявить оригиналы:

паспорта или иного действительного документа, удостоверяющего личность, выданный в Украине или Италии;

вид на жительство для временной защиты;

украинское водительское удостоверение.

Те же документы должны быть предъявлены при выдаче номерного знака EE и соответствующего удостоверения.

Заявку на выдачу номерных знаков EE также можно подать через уполномоченное лицо или через агентство автопрактики.

При этом перевод документов не требуется. Вместо этого требуется только составление консульством Украины в Италии формы, в которой указываются личные данные заявителя и технические данные транспортного средства.

К слову, с начала полномасштабной войны России в Украине временную защиту в Италии получило более 175 тысяч украинских беженцев.