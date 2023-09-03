Стюардесса объяснила, почему не стоит нажимать кнопку над головой в самолете
Бывшая бортпроводница Дейзи Уайт рассказала, почему пассажиры должны прекратить нажимать кнопку над головой каждые "пять секунд".
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Пользователь TikTok Натали, которая в соцсетях известна как @yogimagee, говорит, что некоторые пассажиры нажимают кнопку, когда им скучно.
Люди звонят на кнопку звонка прямо когда мы поднимаемся в воздух, я подхожу и говорю: "Да, я могу вам помочь", и одна женщина сказала мне, что ее дочери было скучно, когда мы взлетели,
– поделилась она.
Между тем, другие пассажиры нажимают кнопку в неудобные моменты во время полета.
В видео на TikTok бывшая бортпроводница Кэт Камалани добавила: "Это сводит бортпроводников с ума, когда вы нажимаете кнопку индикатора вызова бортпроводника, если мы на взлетной полосе, набираем высоту или снижаемся".
Многие делают эту ошибку: смотрите видео, почему не стоит нажимать кнопку
Причина в том, что это огромная проблема для безопасности и получить травму могут как бортпроводники, так и пассажиры.
Так что кнопку вызова следует использовать только тогда, когда есть реальная необходимость, иначе вы можете столкнуться с плохим сервисом.
Какую обувь ни в коем случае не следует обувать в самолет
Во время отпуска значительное количество туристов предпочитают максимально красивые и стильные вещи из своего гардероба. Однако, в некоторых случаях удобство и комфорт превосходят моду, особенно когда речь идет об обуви.
Журнал о гламурных путешествиях Condé Nast Traveler заявил, что во время авиаперелетов следует избегать определенных типов обуви из-за потенциальных неудобств и угроз безопасности. Чтобы помочь путешественникам, эксперты издания назвали эти виды обуви, и предложили альтернативы.