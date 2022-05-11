В Кракове организуют инклюзивные летние лагеря для детей из Украины: что нужно знать

11 мая 2022 , 14:40
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Источник:

Krakow.pl

Каждый год польский город Краков организовывает летний лагерь для детей и молодежи с особыми потребностями. В этом году приглашают и украинских детей-беженцев с такими потребностями.

Лагеря бесплатные. О безопасности детей будут заботиться квалифицированные специалисты.

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Краков организует инклюзивные лагеря для детей из Украины

Так, детей ждут спортивные занятия, игры, питание, медицинская опека, транспорт и опытные опекуны. График работы такого лагеря – с 8:00 до 16:00.

Подать заявку можно до 20 мая на e-mail: sz.umk@um.krakow.pl. Заявки будут приниматься от индивидуальных лиц, обществ и неправительственных организаций.

В заявке следует указать:

  • имя и фамилию ребенка;
  • имя и фамилию родителей или опекунов;
  • информацию о месте жительства (чтобы оценить интерес к летним лагерям в конкретных частях Кракова);
  • информацию о наличии удостоверения личности с инвалидностью или справки об инвалидности;
  • вид инвалидности ребенка;
  • указать желаемый срок летнего лагеря в период каникул (принимая во внимание, что заезд продлится 5 или 10 дней – каждый заезд начинается в понедельник и заканчивается в пятницу).

Заинтересованные лица получат информацию о записи и предложениях летних лагерей.

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Автор: Марта Касіянчук