Лагеря бесплатные. О безопасности детей будут заботиться квалифицированные специалисты.
Обратите внимание Чем заняться украинским детям в Риме летом – для них откроют лагерь: детали
Краков организует инклюзивные лагеря для детей из Украины
Так, детей ждут спортивные занятия, игры, питание, медицинская опека, транспорт и опытные опекуны. График работы такого лагеря – с 8:00 до 16:00.
Подать заявку можно до 20 мая на e-mail: sz.umk@um.krakow.pl. Заявки будут приниматься от индивидуальных лиц, обществ и неправительственных организаций.
В заявке следует указать:
- имя и фамилию ребенка;
- имя и фамилию родителей или опекунов;
- информацию о месте жительства (чтобы оценить интерес к летним лагерям в конкретных частях Кракова);
- информацию о наличии удостоверения личности с инвалидностью или справки об инвалидности;
- вид инвалидности ребенка;
- указать желаемый срок летнего лагеря в период каникул (принимая во внимание, что заезд продлится 5 или 10 дней – каждый заезд начинается в понедельник и заканчивается в пятницу).
Заинтересованные лица получат информацию о записи и предложениях летних лагерей.