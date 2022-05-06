Организовать летний лагерь для украинских детей решила итальянская компания "Атлантия". Инициатива создана в сотрудничестве с Посольством Украины в Италии, мэрией Рима, Департаментом гражданской защиты Италии, а также благотворительными организациями "Каритас" и "Сан Эжидио".
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Летний лагерь для украинских детей в Риме: что известно
Лагерь откроют на территории живописной виллы Фассини. Его смогут посещать дети от 4 до 14 лет – бесплатно.
Территория виллы Фассини / Фото из открытых источников
Лагерь дневной, то есть детей нужно будет приводить с утра и забирать вечером.
Афиша лагеря / Фото из фейсбука Посольства Украины в Италии.
День открытых дверей 13 мая
На данный момент Посольство пригласило желающих прийти на день открытых дверей 13 мая.
Во время мероприятия родители смогут ознакомиться с работой будущего лагеря, а дети – приобщиться к развлекательной программе с аниматорами.
Мы с нетерпением ждем вас, чтобы вместе хорошо провести время в окружении зелени на этой большой вилле, где будут организованы игры и развлечения для детей, а также обед под открытым небом,
– пишут организаторы.
Регистрация на день открытых дверей по следующим ссылкам:
- ENG – atlantia4ukraine.atlantia.com/en
- UCRAINO – atlantia4ukraine.atlantia.com/uk
- ITA – atlantia4ukraine.atlantia.com/it
После регистрации в письме-подтверждении будет указано точное время мероприятия и трансфер на локацию.
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