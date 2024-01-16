Смертоноснее нападений акул: почему туристы продолжают делать опасные селфи

Путешественники порой готовы рисковать ради эффектных фото. В большинстве случаев все кончается хорошо, но никто не застрахован от ужасных последствий. По статистике, гораздо больше туристов погибают от опасных селфи, чем от нападений акул.

Запреты на селфи становятся все более популярными во многих туристических локациях. Иногда такие правила могут даже спасти жизнь. Недавно гондола с туристами опрокинулась посреди канала в Венеции именно из-за попытки сделать фото. Люди оказались в холодной воде, к счастью, никто не пострадал. Но таких проблем можно избежать.

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Неутешительная статистика

В Journal of Travel Medicine даже есть специальное исследование, посвященное смертельным случаям из-за селфи. За последние 13 лет такое случалось 379 раз. И именно 140 из этих погибших совершили трагическую последнюю фотографию во время своего отпуска. Что касается акул, то за тот же период от контакта с ними погибли менее 90 человек.

Погоня за идеальными фотографиями для соцсетей часто подталкивает туристов к неоправданному риску. В поисках эффектного фото люди могут игнорировать предупреждения и посещать опасные места. Иногда случаются трагические инциденты: падение со скал, аварии с поездами и автомобилями или смерть из-за нападения диких животных.

Средний возраст погибших из-за смертельных селфи составляет 24,4 года. Женщины чаще получали смертельные травмы при падении с высоты, а мужчины погибали во время рискованных фото на дорогах. Больше всего смертей из-за селфи произошло в таких странах: Индия, США и Россия.

В Индии путешественники часто рискуют ради фото с поезда на ходу / Фото Unsplash

Неоправданный риск

В декабре 24-летняя женщина трагически погибла при попытке сделать селфи на краю форта Прабалгад в Индии. Она сорвалась в ущелье с 60-метровой высоты.

Один из посетителей "Тур де Франс" в 2023 году пытался сделать фото с велогонщиком и спровоцировал очень опасную ситуацию. Он задел руль участника гонки, тот потерял управление и 20 велосипедистов столкнулись во время соревнований.

Где запретили опасные селфи?

В итальянском Портофино в прошлом году ввели временный запрет на селфи в некоторых районах города. Так хотели предотвратить скопление людей на узких улицах. Ведь туристы постоянно блокировали движение транспорта, когда пытались фотографироваться. А в испанской Памплоне запретили делать селфи во время ежегодных забегов с быками.

Традиционные забеги с быками в испанской Памплоне / Фото Pixabay

После ряда несчастных случаев, связанных с фото туристов, в Мумбаи правительство запретило селфи в некоторых районах города: на пляжах, возле туристических достопримечательностей и в местах проведения фестивалей.

В Нью-Йорке нельзя фотографироваться с дикими кошками, если во время этого между человеком и животным нет физического барьера. Так же посетителей озера Тахо попросили не делать селфи с медведями, поскольку поворачиваться к ним спиной очень опасно.

В некоторых местах в мире поставили предупредительные знаки, ограничили доступ к опасным зонам или провели разъяснительную работу о рискованных селфи. Однако эти шаги пока не помогли полноценно решить проблему.