Портофино будет штрафовать туристов за "безделье"

Теперь за "безделье" в "горячих точках" для селфи будет штраф – 275 евро. При этом детали пока не объявлялись.

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Что именно подразумевают под бездельем, власти села пока не прокомментировали, но объяснили, что большие скопления туристов в некоторых местах мешают транспорту и экстренным службам.

По словам мэра Портофино Маттео Виакава, запрет вводят не для того, чтобы сделать место более эксклюзивным, а чтобы позволить всем насладиться его красотой.

Вечернее Портофино / Фото UnSplash

Новые правила будут распространяться на две красные зоны, в которых часто собираются туристы. Запрет будет действовать ежедневно с 11:00 до 18:00, по меньшей мере, до 15 октября.

Портофино – крошечная рыбацкая деревня с населением 369 человек. Он известен во всем мире своими морепродуктами, роскошными бутиками и домами в пастельных тонах.

В Италии будут штрафовать туристов-вандалов

Власти Италии хотят ввести более суровые наказания для вандалов, которые наносят ущерб памятникам или другим культурным объектам. Штрафы могут составлять от 10 000 до 60 000 евро.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано поддержал закон, в котором говорится, что взимаемые суммы будут использоваться для оплаты ремонта и уборки поврежденных объектов. Правительство страны уже одобрило инициативу о наказании вандалов 11 апреля, однако окончательно ее еще не утвердили.