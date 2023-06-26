ТОП travel-памяток 2023 года: Tripadvisor назвал лидеров

Популярный ресурс Tripadvisor назвал достопримечательности, пользующиеся наибольшим спросом среди туристов. Решения принимали, основываясь на мнении пользователей.

Tripadvisor назвал лучшие достопримечательности 2023 года

Так, главной туристической локацией 2023 признали базилику Саграда Фамилия в Барселоне. В топе более половины – достопримечательности из Европы.

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Первая десятка выглядит так:

Саградо Фамилия (Барселона, Испания), Колизей (Рим, Италия), Дом Анны Франк (Амстердам, Нидерланды), Фонтан Дубай (Дубай, ОАЭ), Empire State Building (Нью-Йорк, США), Музей Орсе (Париж, Франция), Эйфелева башня (Париж, Франция), Фонтан Треви (Рим, Италия),

Фонтан ди Треви / Фото UnSplash

Центральный парк (Нью-Йорк, США), Площадь Испании (Севилья, Испания).

Полный рейтинг включает 25 локаций. Посмотреть их все, а также почитать отзывы путешественников, можно по ссылке.

5 альтернатив переполненным направлениям в Европе

Горячий туристический сезон в Европе в разгаре. Самые популярные локации настолько переполнены путешественниками, что города вводят ограничения на въезд и штрафуют за шум и непристойное поведение.

Но есть решение, как можно избежать толп туристов, переполненных гостиниц и постоянных очередей в популярные достопримечательности. К тому же слишком модные локации имеют завышенные цены из-за бешеного спроса. Предлагаем вам рассмотреть альтернативные варианты для самых популярных городов Европы.