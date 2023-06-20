Но есть решение, как можно избежать толп туристов, переполненных гостиниц и постоянных очередей к популярным достопримечательностям. К тому же слишком модные локации выставляют завышенные цены из-за безумного спроса. Предлагаем вам рассмотреть альтернативные варианты для самых популярных городов Европы.

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5 недооцененных городов, которые заменят переполненные локации

Вместо Лондона – Оксфорд

Если вы ищете более доступную и сдержанную альтернативу Лондону, Оксфорд станет для вас отличным выбором. От столицы Британии сюда ехать всего 50 минут на поезде. Здесь гораздо спокойнее, чем в суетливом Лондоне. Но в Оксфорде есть чем заняться.

Это исторический город, где даже прогулка по кампусу легендарного Оксфордского университета доставляет удовольствие. Также в городе есть множество туристических достопримечательностей, в том числе Башня Карфакс откуда открывается прекрасная панорама и исторический Крытый рынок с его отличным шоппингом.

Кампус Оксфордского университета / Фото Pixabay

Вместо Парижа – Лион

Лион – третий по величине город во Франции. Он сильно напоминает Париж, но без заоблачных цен и безумного количества людей. Доехать до Лиона из столицы можно за 2,5 часа на комфортном поезде. В этом оживленном городе есть чем заняться: например, прогуляться по одной из самых больших площадей в Европе – Белькур, а после этого побродить по улочкам с потаенными двориками и арками. Лион находится у границы со Швейцарией, поэтому можно за один день посетить и Женеву.

Научный музей в Лионе / Фото Pixabay

Вместо Дублина – Корк

Корк значительно меньше и спокойнее Дублина. Этот город называют столицей гурманов в Ирландии. В Корке отлично начинать знакомство с югом страны. Здесь можно посетить такие достопримечательности, как замок Бларни.

В Корке обязательно нужно увидеть Английский продуктовый рынок, существующий с конца 18 века. Рынок стал известен на весь мир, когда в 2011 году его посетила британская королева Елизавета II. Это место сохранило культовый викторианский дизайн. А еще здесь можно попробовать много вкусненького. Даже самые требовательные гурманы останутся довольны.

Знаменитый Английский рынок в Корке / Фото William Murphy (Guide Ireland)

Вместо Рима – Неаполь

Столица Италии – многогранный мегаполис, где расположены одни из самых известных достопримечательностей в мире, в частности Колизей и Римский Форум. Этот город одновременно элегантный и активный, но летом он бывает невыносимо жарким, многолюдным и дорогим.

Неаполь – прекрасная альтернатива. На поезде сюда можно добраться за 1,5 часа из Рима. В Неаполе очень вкусная местная кухня. Говорят, что именно здесь самая лучшая пицца в стране.

Колоритный и "вкусный" Неаполь / Фото Pixabay

Вместо Рейкьявика – Осло

Летом – пик туристического сезона в Исландии, которая ставится своими прекрасными пейзажами. Но если вы хотите избежать толпы туристов в Исландии, лучше отправляйтесь в Норвегию. Несколько дней можно провести в столице – Осло. А позже выехать за пределы города, чтобы увидеть настоящую красоту.

Норвегия не уступает Исландии своими природными прелестями: здесь незабываемые горы и уникальные фьорды. Обе страны довольно дорогие. Но преимущество летней Норвегии в том, что она не так многолюдна.

Урбанистические пейзажи Осло / Фото Unsplash

Напомним, один из самых популярных городов Италии – Флоренция – ограничивает краткосрочную аренду жилья в центре города. Так пытаются остановить превращение сердца Тосканы в огромную "гостиничную зону". Флоренция борется с феноменом чрезмерного туризма, навалившегося на город после пандемии. На время летнего сезона в Италии ожидается рекордное количество туристов - прогнозируют 68 миллионов путешественников.