Вкус чешского Рождества: рецепты традиционных сладостей, которые чехи готовят на праздники
Источник:инстаграм Чехия Онлайн
С началом адвента в Чехии принято печь традиционные сладости, которые потом едят на Рождество. Так что если вы будете встречать рождественские праздники в этой стране, обязательно их попробуйте.
А мы тем временем продолжаем тему рецептов чешских рождественских блюд. Так, раньше мы уже рассказывали, как готовить жареного карпа и картофельный салат, которые обязательно должны быть на праздничном столе. А в этот раз делимся рецептами классических десертов, без которых уже трудно представить Рождество в Чехии.
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Ванильные рогалики (Vanilkové rohlíčky)
Ингредиенты:
- 180 граммов муки;
- 60 граммов молотых грецких орехов или миндаля;
- щепотка корицы;
- 60 граммов сахарной пудры;
- 140 граммов сливочного масла;
- 1 яичный желток;
- 2 пакетика ванильного сахара;
- 100 граммов сахарной пудры для посыпки.
Способ приготовления:
- Оставьте сливочное масло на 2 часа при комнатной температуре, затем разрежьте его на небольшие кусочки.
- Перемешайте с сахаром и желтком, добавьте молотые орехи.
- Высыпьте туда пол пакетика ванильного сахара, корицу и муку.
- Замесите однородное тесто, обверните его фольгой и поставьте на 2 часа в холодильник.
- Тогда сформуйте из теста рогалики и положите их на противень, предварительно смазанный маслом или покрытый специальной бумагой для запекания.
- Выпекайте рогалики при температуре 180°C, пока они не подрумянятся.
- Еще теплыми посыпьте их сахарной пудрой, смешанной с ванилью.
Рогалики можно хранить в холоде как минимум две недели.
Кокосовое печенье (Kokosové cukroví)
Ингредиенты:
- 200 граммов муки;
- 200 граммов сливочного масла;
- 80 граммов сахарной пудры;
- 200 граммов кокосовой стружки;
- 1 яйцо;
- любимое повидло;
- шоколад для растопки.
Способ приготовления:
- Смешайте просеянную муку с сахаром и кокосовой стружкой.
- Добавьте яйцо и порезанное на кусочки масло.
- Замесите тесто, сформуйте из него печенье любой формы. Можно сделать в форме продолговатых батончиков.
- Выложите печенье на форму для запекания, устланную пергаментом.
- Отправьте печенье в духовку и выпекайте приблизительно 10 минут при температуре 180°C.
- Половинки охлажденного печенья соедините между собой повидлом, и с одной стороны обмакните в растопленный шоколад.
- Оставьте печенье полежать неделю.
Приятного аппетита!