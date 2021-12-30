Табачная контрабанда стоимостью более 160 тысяч злотых: в Польше задержали украинцев
Источник:inPoland
В соседней стране пограничники вместе с работниками таможни задержали троих граждан Украины. Они пересекали границу в Грубешове с незаконными товарами.
Контрабанда была изъята. Сейчас незаконные товары хранятся под охраной работников пограничного залога в Грубешеве.
Актуально Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным
Детальнее о том, как украинцев поймали на контрабанде
В Свентокшиском и Мазовецком воеводствах работники Надбужанского пограничного отдела вместе с работниками Государственной налоговой службы задержали трех граждан Украины и изъяли у них табачные изделия без польских акцизных знаков. Общая стоимость контрабанды превышает сумму 165 тысяч злотых. Это примерно 220 800 сигарет без марок.
Трем украинцам в возрасте 48, 35 и 29 лет было объявлено подозрение в незаконном ввозе товаров на территорию Польши. Контрабанду они пробовали переправить в железнодорожных вагонах.
Сейчас по этому делу идет расследование, после которого обвиняемые в преступлении будут отвечать за свои действия в соответствии с уголовным и налоговым законодательством.
Другие инциденты с украинцами в Польше
- Недавно украинка в Татрах пыталась подняться в горы без должной одежды и подготовки. Для ее спасения пришлось вызвать вертолет.
- 35-летняя гражданка Украины в Польше обворовала склад Amazon на 100 тысяч злотых.
- В польском городе Зеленая Гура украинец помог незнакомцам, а они после этого его избили и ограбили.