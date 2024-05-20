Должен знать каждый турист: 5 лайфхаков, если собираешься в путешествие без туроператора

Готовиться к летнему путешествию стоит уже. Можно либо обратиться к туроператорам, либо спланировать путешествие-мечты самостоятельно. Если выбираете последний вариант, стоит обратить внимание на 5 лайфхаков.

Чтобы путешествие прошло удачно, стоит заранее все тщательно спланировать. Закордон 24 рассказывает, какие 5 лайфхаков существенно облегчат жизнь.

Обратите внимание Какая любимая привычка пассажиров в самолете: она – смертельно опасна

Загуглите местные законы

Конечно есть общие правила, которые действуют во всех цивилизованных странах. В то же время, собираясь куда-то в путешествие, узнайте о местных специфических законах. К слову, на территории Сардинии (Италия) можно заплатить 3 тысячи евро штрафа (более 120 тысяч гривен) за милый сувенир в виде песка или камешков с местных пляжей. Между тем на большинстве пляжей Греции – запрещены шезлонги. Тем временем в Португалии можно попасть в беду, включив музыку не в то время и не в том месте.

Ознакомьтесь с ситуацией безопасности

Планируя путешествие, ознакомьтесь с ситуацией безопасности в стране и городе мечты. Иногда это может спасти кошелек. Например, если знать, что карманники Парижа охотятся на доверчивых и невнимательных туристов в самом сердце города – возле Эйфелевой башни. В то же время в некоторых случаях осторожность может спасти даже жизнь. В частности, если знать, почему не стоит ехать в Лос-Кабос в Мексике.

Проверьте район, где бронируете жилье

Иногда бывает так, что жилье отличается идеально расположенным: возле вокзала, куда прибывает ваш поезд, или близко к центру. В то же время очень важно – проверить район, чтобы не попасть в наиболее криминальную локацию того или иного города.



Быть туристом – один из лучших опытов / Unsplash

Не делитесь фото и видео в режиме реального времени

Если вы будете публиковать контент с отдыха в режиме реального времени, вы рассекретите свое местонахождение. В некоторых случаях это может быть опасно.

Выучите несколько слов на местном языке

Говорится о словах приветствия, прощания, благодарности и элементарные фразы вроде "принесите счет, пожалуйста". Этим вы приятно удивите местных и улучшите их отношение к вам.