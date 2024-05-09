Именно Лос-Кабос является одним из самых популярных курортов Мексики. Сюда ежегодно съезжаются миллионы туристов из разных уголков мира. Однако, планируя свой отпуск в райском местечке, стоит заметить: оттуда можно не вернуться.

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Несмотря на хорошо развитую туристическую инфраструктуру и яркую ночную жизнь, Лос-Кабос – очень опасное место. Показатель убийств там – один из крупнейших в мире. На 100 000 человек там фиксируют 111,3 смертей. Ежегодно в Лос-Кабосе убивают 300 человек.

Уровень насилия в городе – до сих пор высокий. В частности, значительная часть преступлений – связана с наркопреступлениями, а также – межгрупповыми конфликтами. В то же время пока туристов это не пугает. Уровень посещения Лос-Кабос не уменьшается.



Лос-Кабос, несмотря на все, привлекает туристов / Unsplash

Чтобы хоть как-то обезопасить туристов, власти пошли на беспрецедентный шаг. В Лос-Кабос ввели специальную туристическую полицию. Кроме того, в районах, где отдыхают путешественники, существенно усилили меры безопасности. В то же время туристов просят не рисковать собственной безопасностью и рассмотреть другие варианты для отдыха. В частности, и на территории Мексики.