Сколько украинцев так и не вернулись в Украину с начала войны: новые данные

По последним подсчетам платформы Опендатабот, количество тех, кто до сих пор остается за рубежом, сильно отличается от показателей ООН.

Подсчитали количество людей, официально пересекших границу по данным Госпогранслужбы. Оказалось, что только 2,4 миллиона украинцев уехали и не вернулись в Украину с начала полномасштабной войны. Это гораздо меньше, чем заявляют в ООН.

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2,4 миллиона беженцев

Также, по данным платформы Опендатабот, доля людей, которые не возвращались из-за границы, в 2023 году уменьшилась в несколько раз. За первые полгода 2022-го из Украины выехали 2,6 миллиона граждан, тогда как за первые 6 месяцев 2023-го – всего 230 тысяч человек. Если сравнить два аналогичных периода этого и прошлого года, выходит, что выезжать стали в 11 раз меньше.

Уже во втором полугодии 2022 украинцы активнее возвращаются домой, чем выезжают. В это время прибыли на 149 тысяч человек больше, чем уехали.

Всего с начала полномасштабной войны из Украины уехали и не вернулись 2,7 миллиона человек. Но только 2,4 миллиона из них являются украинцами, остальные – иностранцы.

Динамика пересечения границы / Графика opendatabot.ua

Приведенные данные от Госпогранслужбы значительно отличаются от показателей ООН. В международной организации насчитали 6,24 миллиона украинских беженцев за рубежом. А по данным Евростата, в странах ЕС находятся более 4 миллионов украинцев.

Кто из украинцев планирует остаться в Польше

Этот вопрос исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Молодежь чаще планирует задержаться на год и дольше, а вот люди постарше – спешат вернуться домой.

Намерения украинцев в Польше таковы: