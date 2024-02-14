Метеорологи назвали самое жаркое место в Европе

Им оказался город Сиракузы на острове Сицилия. На проверку данных у метеорологов ушло три года.

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Так, 11 августа 2021-го в городе зафиксировали + 48,8 градуса Цельсия.

Предыдущий рекорд +48 градусов был установлен в Афинах 10 июля 1977-го. Но эта информация пока не подтвердилась независимой оценкой.

Сицилию признали самым жарким местом в Европе / Фото Unsplash

2023 год был самым жарким в мире

Жара поразила не только континентальную Европу, но и США. В 2023 году в мире были самые жаркие июль и август за всю историю наблюдений. Июль был фактически самым жарким месяцем за всю историю наблюдений во всем мире. Август 2023 года стал вторым.

Волны экстремальной жары летом в Северном полушарии вызвали разрушительные лесные пожары, повлияли на здоровье населения и нарушили распорядок дня,

– говорит генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

В ВМО заявили, что период с января по август 2023 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений после 2016 года.

Аргентину "плавит" 40-градусная жара

Температура в Аргентине повышается до невыносимых +40 градусов. В стране объявлен красный уровень опасности. Аргентинцы массово ищут тень и пытаются освежиться в фонтанах из-за адской жары, которая охватила страну. Они даже говорят, что кондиционеры не помогают.

В Аргентине, стране с населением около 45 миллионов человек, выращивание сои, кукурузы и пшеницы имеет важное экономическое значение. Однако, сейчас страна борется с климатической ситуацией, что вызывает беспокойство, поскольку температура поднимается до беспрецедентных и невыносимых +40 градусов.

Жара посреди зимы в Испании

25 января в Испании было очень жарко. Максимальная зафиксированная температура достигла почти +30°C. И это посреди зимы.

Накануне во многих частях Испании температура воздуха превысила +20°C. Но были и особенно жаркие города. С чем связана аномальная жара посреди зимы – читайте по ссылке.