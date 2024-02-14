По состоянию на 2024 год заплатить туристический сбор придется в большинстве стран мира. В то же время стоит заметить, что цены – довольно демократичные.

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Испания – Барселона

В последние годы Барселона стала одним из самых любимых для туристов городов. В то же время местные жители не всегда в восторге от такой популярности. Туристический сбор в городе ввели еще в 2012 году. Между тем в 2023 – 2024 годах его повышают в несколько этапов. Уже с 1 апреля 2024 года платить придется 3,25 евро.

Австрия

Путешественники на территории страны вынуждены платить за ночевку в отелях. Сумма зависит от того, в каком регионе они находятся. Например, в очень популярных Вене и Зальцбурге придется дополнительно оплатить более 3% от гостиничного счета.

Бельгия

Туристов, которые хотят побывать в Бельгии, также предупреждают, что придется дополнительно платить за ночевку в отеле. Например, в Брюгге действует тариф за номер. Между тем то, какой налог путешественник заплатит за ночь в Брюсселе, зависит от рейтинга отеля. Средняя сумма налога – 7,5 евро.

Чехия – Прага

Одна из самых демократичных стран в плане туристического сбора. Платить придется только за пребывание в Праге и то немного: меньше евро. Не действует для людей до 18 лет.

Германия

В крупных городах Германии есть так называемый "налог на кровать". В частности, во Франкфурте, Берлине и Гамбурге он составляет примерно 5% от счета в отеле.

Венгрия – Будапешт

Туристический налог действует только в Будапеште. Путешественники, которые посетили венгерскую столицу, должны платить дополнительные 4% от стоимости номера.

Нидерланды – Амстердам

Город опередил своих соседей и ввел пока самый большой туристический налог в Европе. С 2024 года он составит 12,5% от стоимости гостиничного номера.