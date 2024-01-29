В Корее построят самое большое в мире колесо обзрения: оно будет очень оригинально выглядеть

Самое большое колесо обозрения в мире построят в Корее. Необычный аттракцион, который привлекает туристов, появится в Сеуле к 2028 году.

Гигантское колесо обозрения будет называться Seoul Twin Eye. Его высота будет 180 метров. Какая особенность, кроме огромных размеров, будет у этого аттракциона – читайте дальше.

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Вид на Сеул сверху

180-метровое смотровое колесо планируют построить рядом с городским стадионом Кубка мира у реки Хан. Его строительство должно начаться в 2025 году, а уже в 2028 году аттракцион собираются открыть для посетителей. Раньше планировали возвести его по другому проекту, но теперь идею изменили.

Проект Seoul Twin Eye должен стать самым большим колесом обозрения в мире, ведь ранее в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли 250-метровое колесо Ain Dubai. Аттракцион прекратил работу в марте 2022-го для технического обслуживания, но после этого больше не открывался.

Такого аттракциона еще не было

Архитектурный проект разработала компания из Нидерландов UNStudio. "‎Фишкой" колеса в Сеуле будет то, что его построят без спиц. Сама конструкция будет двухкольцевой. Seoul Twin Eye будет иметь 2 дорожки, которые будут пересекаться в петле как символ единства. С его самой высокой точки будет открываться великолепный вид на весь город.

Футуристический проект колеса обзора в Сеуле / Фото UNStudio

На дорожках разместят 64 подвижные капсулы. В каждой из них смогут разместиться 20 – 25 пассажиров. Кабинки будут двигаться благодаря гусеничному механизму, но все колесо вращаться не будет.

Аттракцион разместят на подиуме высотой 40 метров, в котором будет создан новый культурный центр. До Сеульского колеса обозрения будет легко добраться на общественном транспорте. К нему пустят монорельсовую дорогу.

Во Вьетнаме открыли необычный мост для влюбленных

На популярном курорте Вьетнама – острове Фукуок – открыли необычный мост. Здесь влюбленные пары могут полюбоваться закатом и провести прекрасное свидание. Также новая романтическая локация станет идеальным местом для предложения руки и сердца.

"‎Мост любви" создал итальянский архитектор Марко Казамонти. Он состоит из двух отдельных частей, которые между собой не соединяются. Поэтому для поцелуя влюбленным придется наклониться друг к другу над водой. Как выглядит романтический мост во Вьетнаме – смотрите по ссылке.