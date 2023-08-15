Это один из самых простых, но в то же время очень живописных хайков Италии. Во время прогулки по "Дороге любви" действительно сложно не влюбиться. По крайней мере в то, что ты видишь вокруг.
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Романтическая прогулка
После ремонтных работ на треке появилась бетонная дорожка. По краям – тысячи новых деревьев. Поручни по всему маршруту теперь имеют специальное покрытие, чтобы посетители не обжигали руки под жарким полуденным солнцем.
Самое важное, что дополнительно укрепили склоны и установили систему геотехнического мониторинга, которая будет отслеживать движение горных пород. Ведь "Дорогу любви" в 2012 году закрыли именно из-за оползня.
Ограничения для туристов
Насладиться романтической прогулкой можно уже сейчас. Правда, к 2024 году на маршруте будут действовать ограничения. Пройтись по Via dell'Amore можно будет только с гидом за 5 евро в полчаса. Прогулку придется забронировать заранее. А если тестовый режим пройдет удачно, с Via dell'Amore эти ограничения снимут.
Живописная тропа будет закрыта ночью, также на маршруте установят камеры наблюдения, чтобы туристы не игнорировали запрет. Регион Чинкве-Терре включился в борьбу с чрезмерным туризмом, поэтому здесь будут ограничивать количество посетителей в день.
В итальянском регионе Чинкве-Терре есть еще несколько известных пешеходных маршрутов в деревнях Монтероссо, Манарола, Корнилья и Риомаджоре. Но Via dell'Amore всегда был любимым не только у туристов, но и среди местных.