Саграда Фамилия в Испании наконец-то имеет дату завершения строительства: когда откроют легенду

Спустя более 140 лет после начала строительства церковь Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне имеет новую дату завершения. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей мира и сложных архитектурных проектов.

Саграда Фамилию хотят достроить до 2026 года. Это совпадает со столетием со дня смерти архитектора храма Антонио Гауди.

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Саграда Фамилия в Испании откроется в 2026 году

Этой весной организация, стоящая за десятилетними усилиями завершить шедевр знаменитого каталонского архитектора Антони Гауди, объявила, что завершающая фаза, казалось бы, бесконечного проекта, как ожидается, будет через 2 года.

Уместно, что это совпадает со столетием смерти Гауди, который умер в 1926 году после того, как его сбил трамвай, когда переходил улицу в Барселоне.

За исключением каких-либо неудач, башня Иисуса Христа будет завершена в 2026 году,

– объявил собор.

По словам собора, после завершения строительства на башне будет установлен 56-футовый четырехконечный крест.



Определили срок окончания строительства Саграда Фамилия – 2026 год / Unsplash

К слову, после завершения римско-католическое сооружение станет самой высокой церковью в мире, что будет превышать Ульмский собор в Ульме, городе на юге Германии.

В Барселоне уже ожидают всплеск туризма из-за этого события. Интерес к храму вырос даже тогда, когда объявили окончательную дату строительства.

Заметим, строительство Храма Святого Семейства в Барселоне началось более 140 лет назад. Во время строительства постоянно возникали сложности – от гражданской войны в Испании в 1930-х годах до нехватки финансирования. Оказалось, не было выдано даже разрешения на строительство. Это исправили в 2019 году, после 137 лет незаконного строительства.



Такой вид имеет храм внутри / Фото Shutterstock

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