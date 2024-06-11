Испания и Франция являются одними из самых популярных мест для отдыха с высоким уровнем преступлений против туристов. Инциденты часто случаются в местах массового скопления людей, особенно в популярных исторических местах.

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В Барселоне туристов всегда подстерегают стаи воров

Кэти, американская эмигрантка, живущая в Испании, объяснила, что украденные телефоны являются одним из самых распространенных преступлений против туристов, которыми "известна" Барселона.

Если вы держите телефон в заднем кармане или на любом видном месте, люди его выхватят,

– рассказала женщина.

Хотя эти мелкие преступления, как правило, не представляют реальной опасности для самого туриста, потеря телефона может оставить вас без связи в самый неудобный момент – когда вы за границей без друзей и знакомых.

Как избежать карманников?

Чтобы предотвратить карманные кражи в Барселоне, рекомендуется быть осторожным и хранить телефон в труднодоступном месте.

Девушка говорит, что многие люди пользуются шнурками, которые прикрепляют телефон к запястью – и это не шутка, стоит задуматься. Это простое средство может добавить немного безопасности при использовании телефона на улице.

Она также предлагает хранить телефон в сумке на поясе или маленькой сумке, которую надо носить на передней части тела. Также может помочь размещение телефона во внутреннем кармане сумки на молнии.