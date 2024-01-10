Тем, чьи сумки "потеряются" по дороге, обещают компенсацию до 600 евро. Впрочем, выплатят средства при одном условии.

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Пассажиры смогут получить компенсацию в 600 евро

Новая услуга Wizz Air по страхованию багажа позволяет получить пассажирам до 600 евро, если их багаж задержится более чем на 96 часов. Этот сервис лоукостер запустил совместно с компанией Blue Ribbon Bags, которая будет отслеживать пропавший багаж и выплачивать компенсацию.

Страхование стоит 2,5 евро на каждый перелет и распространяется по всему багажу пассажира.

Чтобы запустить процесс, необходимо подать заявление в офис Lost & Found в аэропорту и продублировать его специалистам страховой компании. Если в течение 96 часов вещи не найдут, пассажирам выплатят компенсацию. За одну сумку можно получить 300 евро. Максимальная сумма выплаты – 600 евро.

Компенсацию, кстати, обещают и тем, кто в конце концов получит багаж (но не раньше 96 часов по прибытии). При этом подтверждать его ценность не следует.

В Европе за потерю багажа несут ответственность авиакомпании

В настоящее время в Европе ответственность за задержку, потерю или повреждение багажа несут авиакомпании по Монреальской конвенции.

Но получить какую-нибудь компенсацию довольно сложно. Документ ограничивает ответственность авиаперевозчика размером 1288 специальных прав заимствования (приблизительно 1570 евро).

Wizz Air ввел новую услугу для пассажиров / Фото Unsplash

На самом деле, при задержке багажа пассажиры обычно могут рассчитывать только на компенсацию покупки гигиенических наборов и базовых вещей.

Безвозвратно потерянным багаж считается, если с момента прилета прошел 21 день, а чемодан так и не найден. При этом пассажиру необходимо будет доказать стоимость утраченных вещей чеками и другими документами, чтобы получить адекватную компенсацию.

Заметим, самый популярный европейский лоукостер Ryanair снова расширяет карту своих полетов. Этой весной планируют запустить еще три рейса из туристических стран. Новые маршруты откроются из Испании, Дании и Болгарии. Куда можно бронировать билеты – читайте дальше.