Однако аэропорт Хамад построил полноценный отель, который доступен транзитным пассажирам. Отель называется Oryx Airport Hotel и расположен прямо в центральной части терминала. Как выглядит он – смотрите дальше!

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Аэропорт Хамад оснастили отелем

Oryx Airport Hotel предлагает семь типов номеров – от стандартного двухместного с одной большой кроватью до президентских апартаментов площадью 132 метра, размеры которых можно сравнить с большой квартирой.

В своей рекламе отель позиционирует себя как "оазис покоя", "прекрасное место для отдыха" и "гостеприимство уровня 5 звезд".

Гостиная в номере отеля в аэропорту Хамад в Дохе / Фото avianews.com

Тарифы на проживание в гостинице в аэропорту Дохи нельзя назвать бюджетными – их можно сравнить с ценой перелета в одну сторону на далекое расстояние.

При бронировании заранее стандартный двухместный номер будет стоить 1125 катарских риалов (310 долларов) в сутки, а проживание в президентских апартаментах будет стоить 2 000 катарских риалов (550 долларов).

Спальная комната в номере отеля в аэропорту Хамад в Дохе / Фото avianews.com

Кроме проживания в номере пакет включает в себя посещение центра здоровья и фитнеса со спортивными тренажерами и бассейном.

Oryx Airport Hotel применяет обычные гостиничные сутки, когда заезд возможен после 14:00, а выезд необходимо осуществить до 12:00 следующего дня.

Ванная комната в номере отеля в аэропорту Хамад в Дохе / Фото avianews.com

К слову, чтобы попасть в гостиницу при пересадке, пассажирам не нужно проходить паспортный контроль или таможню – все номера размещены в транзитной зоне.

Бассейн в Oryx Airport Hotel в аэропорту Хамад в Дохе / Фото David McKelvey

Семья пропустила отпуск из-за 1 сантиметра разрыва в паспорте

19-летний Джейк Бертон был в ожидании своего первого полета, который должен был состояться 28 декабря. Семья планировала встретить Новый год не в Англии, а в Испании. Однако ирландский лоукостер Ryanair и паспорт юноши изменили все планы на отпуск.

Все из-за 1-сантиметрового разрыва в паспорте Джейка. Работник Ryanair сказал, что паспорт поврежден и пассажир не сможет пройти на борт. Детали истории – читайте по ссылке!