Ryanair запустит 6 новых рейсов: туристам станет легче путешествовать в три популярные страны

Ирландский лоукостер Ryanair запланировал шесть новых рейсов. Речь идет о направлениях из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины.

Старт всех рейсов запланирован на март – апрель 2024 года. Детали новых направлений – далее в материале.

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Ryanair запустит рейсы из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины

Перевозчик на следующий год планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления из Бари, Софии и Сараево.

Новые рейсы Ryanair:

Барри – Малага с 3 апреля трижды в неделю,

с 3 апреля трижды в неделю, Бари – Дубровник с 31 марта 4 раза в неделю,

с 31 марта 4 раза в неделю, Барри – Тулуза с 1 апреля трижды в неделю,

с 1 апреля трижды в неделю, София – Копенгаген с 31 марта 5 раз в неделю,

с 31 марта 5 раз в неделю, София – Аликанте с 1 апреля дважды в неделю,

с 1 апреля дважды в неделю, Сараево – Брюссель (Шарлеруа) с 31 марта 2024 года дважды в неделю.

Пример бронирования авиабилетов Бари – Дубровник с 31 марта – 8 апреля.

Пример бронирования авиабилетов Бари - Малага на 3 - 10 апреля.

Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также рекомендуем воспользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.

Рейсов Ryanair в Португалию станет меньше и они подорожают

Следующим летом ирландский лоукостер будет гораздо меньше летать в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов.

Авиакомпания не смогла примириться с тем, что в Португалии они вырастут в среднем на 14,6%. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну значительно уменьшится. Кроме того, меньшее количество рейсов повышает спрос, свободных мест становится меньше, поэтому цена закономерно растет.

Ryanair повысил цену авиабилетов на 24%

Ирландский лоукостер Ryanair заявил о решении увеличить стоимость билетов. В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%.

Так, средняя цена авиабилета Ryanair составила 57,6 евро. Что стало причиной роста в авиакомпании также рассказали.